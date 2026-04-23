Χρυσός: Πληθωριστικές πιέσεις λόγω πετρελαίου και αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν φέρνουν πτώση στις τιμές

Η άνοδος του πετρελαίου επανέφερε τις ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλά επιτόκια προκαλώντας απώλειες στον χρυσό εν μέσω αδιεξόδου στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στη spot αγορά ο χρυσός υποχωρεί 0,84% στα 4.700 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures καταγράφουν επίσης απώλειες 0,69% στα 4.720 δολάρια ανά ουγγιά.

Πιο μεγάλες είναι οι απώλειες στο ασήμι, καθώς στη spot αγορά υποχωρεί 2,1% στα 76,10 δολάρια ανά ουγγιά ενώ ανάλογες απώλειες καταγράφει και στα futures καθώς πέφτει 2,4% στα 76,40 δολάρια.

«Η εικόνα του πετρελαίου Brent να επιστρέφει σε τριψήφιο ποσοστό διατηρεί τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό στο προσκήνιο και θέτει τον χρυσό σε δεύτερη μοίρα σήμερα», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου μπορούν να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και παραγωγής, αυξάνοντας την πιθανότητα υψηλότερων επιτοκίων.

Ενώ ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμιση του πληθωρισμού, τα υψηλά επιτόκια καθιστούν τα περιουσιακά στοιχεία με απόδοση πιο ελκυστικά, επιβαρύνοντας την ελκυστικότητα των χρυσών νομισμάτων.

Εν τω μεταξύ, μια δημοσκόπηση του Reuters σε οικονομολόγους έδειξε ότι η Fed πιθανότατα θα περιμένει τουλάχιστον έξι μήνες πριν μειώσει τα επιτόκια φέτος, καθώς οι ενεργειακές κρίσεις που προκαλούνται από τον πόλεμο αναζωπυρώνουν τον ήδη αυξημένο πληθωρισμό.

Απώλειες καταγράφει και η πλατίνα υποχωρώντας 2,1% στα 2.043 δολάρια ενώ και το παλλάδιο χάνει 1,56% στα 1.532 δολάρια.