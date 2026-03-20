Χρυσός: Με αρνητικό ρεκόρ 6ετίας κλείνει η εβδομάδα παρά τη σημερινή ανάκαμψη

Μετά την κατάρρευση της Πέμπτης, ο χρυσός σήμερα επανακάμπτει όμως οδεύει για τις χειρότερες απώλειες σε επίπεδο εβδομάδας από το 2020.

Ο χρυσός κατέρρευσε την Πέμπτη καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί σχετικά με τις πληθωριστικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, τροφοδοτώντας προσδοκίες για μη μείωση των επιτοκίων βραχυπρόθεσμα - ένα σενάριο που προμηνύει δυσμενείς επιπτώσεις για τα πολύτιμα μέταλλα.

Στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά 0,82% στα 4.688,52 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures ενισχύονται 1,86% στα 4.691 δολάρια.

Το πολύτιμο μέταλλο, που αυτή τη βδομάδα κατέγραψε πτώση 8%, πήρε μια ανάσα κάπως από την πτώση του δολαρίου, το οποίο οδεύει προς την πρώτη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και τρεις εβδομάδες.

Ο χρυσός, το οποίο θεωρείται ευρέως ως ασφαλές καταφύγιο, έχει σε μεγάλο βαθμό υποαποδώσει από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι απώλειες αυτή την εβδομάδα οδήγησαν τον χρυσό να ξεπεράσει πολύ κάτω από το εύρος συναλλαγών των 5.000-5.200 δολαρίων/ουγγιά που παρατηρείται από την αρχή του πολέμου.

Τα άλλα πολύτιμα μέταλλα ανακάμπτουν επίσης, αλλά οδεύουν επίσης προς εβδομαδιαίες μειώσεις.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί 0,37% στα 72,45 δολάρια, όμως τα futures κινούνται με άνοδο 2,65% στα 73,05 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι και η πλατίνα οδεύουν για πτώση 9,8% και 2,9% αντίστοιχα για την εβδομάδα.

Οι αναλυτές της OCBC δήλωσαν ότι βλέπουν το περιθώριο να αναθεωρήσουν τις προοπτικές τους για την τιμή του αργύρου «σε μέτρια χαμηλότερα επίπεδα», σημειώνοντας ότι το λευκό μέταλλο ήταν πολύ πιο ευάλωτο στις μεταβολές της ισχύος του δολαρίου και στο κλίμα κινδύνου.

Το ασήμι είναι επίσης ευάλωτο σε τυχόν υποβαθμίσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη και στις προσδοκίες για βιομηχανική ζήτηση λόγω οικονομικών αντιξοοτήτων από τον πόλεμο του Ιράν.

«Οι γεωπολιτικές μετατοπίσεις και η πρόσφατη ανατιμολόγηση των προσδοκιών της Fed μπορεί να επηρεάσουν πιο αισθητά το ασήμι σε σχέση με τον χρυσό, ειδικά δεδομένων των ενδείξεων ηπιότερης δυναμικής και προσαρμογής της θέσης», ανέφεραν οι αναλυτές της OCBC.

Ωστόσο, σημείωσαν ότι το ασήμι επωφελήθηκε από τη ζήτηση που συνδέεται με βιομηχανικές χρήσεις, ιδίως στην ηλιακή ενέργεια και την ηλεκτροδότηση. Αυτή η διάκριση θα μπορούσε να βοηθήσει το λευκό μέταλλο βραχυπρόθεσμα.