Ο χρυσός σημείωσε άνοδο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν το 2025, αλλά έχασε τα κέρδη του όταν ανακοινώθηκε εκεχειρία. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της πιο πρόσφατης σύγκρουσης, η τιμή του παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

Ο χρυσός αυξήθηκε από 5.296 δολάρια σε 5.423 δολάρια ανά ουγγιά, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή αντίληψη ότι η γεωπολιτική αστάθεια οδηγεί τους επενδυτές σε παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια» όπως ο χρυσός, όπως αναφέρει το CNBC.

Ωστόσο, ένα κύμα πωλήσεων οδήγησε τις τιμές να πέσουν πάνω από 6% στα 5.085 δολάρια στις 3 Μαρτίου. Αυτή την εβδομάδα, καθώς η σύγκρουση έχει κλιμακωθεί, η τιμή του κινείται μεταξύ 5.050 και 5.200 δολαρίων. Η τιμή spot του χρυσού καταγράφηκε τελευταία στα 5.175 δολάρια ανά ουγγιά.

Σύμφωνα με τον Ρος Νόρμαν, διευθύνοντα σύμβουλο της ιστοσελίδας πολύτιμων μετάλλων Metals Daily, αρκετοί παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν την έλλειψη ανοδικής δυναμικής, όπως το ισχυρό δολάριο και οι υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Ο Νόρμαν πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένο πληθωρισμό και πιθανώς σε υψηλότερα επιτόκια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας πιθανής διακοπής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα υψηλότερα επιτόκια συνήθως αυξάνουν την ελκυστικότητα επενδύσεων που αποφέρουν απόδοση, όπως τα κρατικά ομόλογα, σε σύγκριση με τα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός, τα οποία δεν αποδίδουν τόκο.

«Οι κινήσεις των τιμών του χρυσού και του ασημιού φαίνονται κάπως υποτονικές αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως αυτό είναι αναμενόμενο μετά τις εντυπωσιακές αυξήσεις των τελευταίων μηνών», δήλωσε ο Νόρμαν στο CNBC.

Και πρόσθεσε επίσης ότι ορισμένοι θεσμικοί επενδυτές έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί στο να διακρατούν χρυσό, επειδή η αγορά έχει παρουσιάσει ασυνήθιστα μεγάλη μεταβλητότητα.

Μια άλλη εξήγηση είναι ότι οι συγκρούσεις συχνά προκαλούν μαζικές πωλήσεις πανικού από τους επενδυτές, οδηγώντας σε μια απότομη «εκκαθάριση» της αγοράς, κατά την οποία οι επενδυτές αναγκάζονται να πουλήσουν τις θέσεις τους, καθώς οι τιμές πέφτουν. Αυτό δήλωσε ο Άμερ Χαλάουι, επικεφαλής έρευνας στην εταιρεία Al Ramz.

«Αν υπάρξει έλλειψη ρευστότητας, τα πάντα θα πουληθούν μέχρι οι επενδυτές να κατανοήσουν την κατάσταση και να επανεστιάσουν στα σωστά περιουσιακά στοιχεία», είπε σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Παραδοσιακά, όταν υπάρχει ένα σοκ στην αγορά, ακόμη και ο χρυσός μπορεί να πέσει αρχικά και να ανακάμψει αργότερα».

Παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, οι προβλέψεις των τραπεζών παραμένουν αισιόδοξες. Η J.P. Morgan εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού θα φτάσει τα 6.300 δολάρια ανά ουγγιά μέχρι το τέλος του 2026, ενώ η Deutsche Bank διατηρεί την πρόβλεψή της για 6.000 δολάρια έως το τέλος του έτους.