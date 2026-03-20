Η κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή αναμένεται να οδηγήσει σε βουτιά 97% στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs.

Καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, εκτιμάται ότι οι συνολικές διακοπές παραγωγής αργού πετρελαίου, κυρίως λόγω προληπτικών περιορισμών και διαχείρισης αποθεμάτων, ανέρχονται σε 9,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Ωστόσο, η κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί όχι μόνο τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή, αλλά και τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα.

Το εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο που δίνει η έκθεση είναι πως, οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ να υπολείπεται κατά 97% των φυσιολογικών επιπέδων, φτάνοντας μόλις τα 600.000 βαρέλια ημερησίως.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν, μετά τα πλήγματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars έπληξε αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων:

Δύο διυλιστήρια στο Κουβέιτ, με συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας αργού 0,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Το διυλιστήριο Samref στη Σαουδική Αραβία δυναμικότητας 0,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο επίσης στοχοποιήθηκε, με το λιμάνι να διακόπτει προσωρινά τις φορτώσεις.

Το πεδίο πετρελαίου Bab στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας αναστολή λειτουργίας σε κοντινές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Ενδεικτικά, τα εν λόγω πλήγματα ενδέχεται να έχουν μειώσει κατά 17% τη δυναμικότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ για διάστημα έως και 3–5 ετών, σύμφωνα με την QatarEnergy, ενώ απειλούν και την παραγωγή πετρελαίου, που εξαρτάται από το φυσικό αέριο στην περιοχή.

Ιστορική ανάλυση των μεγαλύτερων σοκ προσφοράς πετρελαίου δείχνει μέση πτώση παραγωγής κατά 42% μετά από τέσσερα χρόνια, κυρίως λόγω ζημιών στις υποδομές. Ωστόσο, οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν χθες, μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι δεν θα στοχοποιεί πλέον ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι παρότι η άνοδος του πετρελαίου Brent μετριάστηκε την Παρασκευή, παραμένει αυξημένο κατά περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Λίγο μετά τις 5 ώρα Ελλάδος η τιμή του Brent ήταν 109,73 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,99%, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται στα 96,71 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 1,11%.

