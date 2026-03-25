Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου - Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 ξεκίνησαν σήμερα στις 06:21 με ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Στις 08:00, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β' ενώ θα ακολουθήσει στις 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Στις 10:55 το πρωί, θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ στις 11:00, ξεκινά η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τέλος, στις 18:41, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις: