Βίντεο του Λιμενικού από τη βύθιση του σκάφους της Frontex στο Καστελόριζο

Το Λιμενικό Σώμα σε ανακοίνωσή του αναφέρει τη βύθιση του σκάφους της Frontex στην περιοχή του Καστελόριζου.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:30, οπότε και κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι αρχές προχώρησαν στην περισυλλογή των πέντε ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και η πρέσβειρα της Εσθονίας.

Τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο της Ρόδου. Δύο Εσθονοί τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, ενώ η πρέσβειρα της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Παράλληλα, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) υπέστη τραυματισμό στο μάτι.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σήμερα, απογευματινές ώρες (περίπου 16:30), σημειώθηκε ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης FRONTEX κατά την έξοδό του από τον λιμένα Μεγίστης.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά πέντε (05) άτομα: η Πρέσβειρα της Εσθονίας στην Ελλάδα, τρία (03) μέλη του πληρώματος (εσθονικής υπηκοότητας), καθώς και ένα (01) στέλεχος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως σύνδεσμος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ΠΛΣ του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικό σκάφος (καταμαράν), τα οποία προέβησαν στην επιτυχή περισυλλογή των πέντε επιβαινόντων. Όλοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μεγίστης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, τέσσερις εκ των επιβαινόντων διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα:

Δύο (02) Εσθονοί υπήκοοι παραμένουν νοσηλευόμενοι, με σοβαρά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου. Το στέλεχος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έφερε τραυματισμό στο μάτι. Η Πρέσβειρα της Εσθονίας υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Για το περιστατικό και τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα η ανατροπή διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή της Μεγίστης.