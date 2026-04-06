Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός: Αυστηρά περιοριστικά μέτρα υπό τη σκιά του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Υπό τη σκιά του πολέμου της Μέσης Ανατολής βρίσκονται και τα Ιεροσόλυμα, θέτοντας ερωτήματα περί της τέλετης λειτουργιών κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα όπως και της τελετής Αφής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι.



Αναφορικά με τη Μεγάλη Εβδομάδα και τις ακολουθίες που τελούνται και στον Ναό της Αναστάσεως, υπάρχουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα σχετικά με τον αριθμό των πιστών που δεν επιτρέπονται να μπουν μέσα, μόνο οι κληρικοί είναι αυτοί οι οποίοι εισέρχονται, 15 στον αριθμό.

Χθες Κυριακή, η αστυνομία μετρούσε ακόμα και τον αριθμό των κληρικών που εισερχόταν μέσα στον Ναό της Αναστάσεως και εμπόδιζε τους πιστούς λόγω των περιορισμών που υπάρχουν.

Περιορισμοί υπάρχουν και έξω από τα τείχη. Μάλιστα, η ΕΡΤ κατέγραψε εικόνες και από την Πύλη της Γιάφας, μία από τις οκτώ πύλες που έχει η Παλιά Πόλη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία να μην επιτρέπει την είσοδο στον κόσμο.

Είναι κάτι το οποίο θα δούμε και τις υπόλοιπες ημέρες και κυρίως και το Μεγάλο Σάββατο κατά την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, όπου οι πληροφορίες λένε ότι στην παλιά Πόλη θα εισέρχονται μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι από το πρωί μέχρι και το απόγευμα.