Ταξί: Συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία και την Τετάρτη - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Συνεχίζουν και αύριο, Τετάρτη, τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί, δηλώνοντας πως για όσο συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, ο κλάδος θα βρίσκεται στους δρόμους.

Οι οδηγοί ταξί που πραγματοποίησαν σήμερα - πρώτη ημέρα της απεργίας - πορεία προς τη Βουλή, εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

«Συνεχίζουμε την απεργία πανελλαδικά και αύριο, καθώς το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των φορέων μας θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και θα διεκδικήσουν όλα τα δίκαια αιτήματα μας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ). Καλεί τα σωματεία-μέλη της «να συμμετάσχουν και αύριο, Τετάρτη, στις κινητοποιήσεις και δράσεις που θα αποφασιστούν, είτε κατά τόπους, είτε μαζικά στην Αθήνα» και δηλώνει: «Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το ταξί μας, τη βιωσιμότητά μας, τη ζωή μας!».

Παράλληλα, η ΠΟΕΙΑΤΑ αναφέρει πως η πρώτη μέρα της πανελλαδικής απεργίας και η καθολική συμμετοχή του κλάδου «ανέδειξε το μήνυμα της συσπείρωσης και της αντίδρασης για όλα όσα περιέχει το νομοσχέδιο, που βρίσκεται και συζητείται από σήμερα στο Κοινοβούλιο.

«Δεν συμφωνούμε με: