ΣτΕ: Ο διαζευγμένος πατέρας δικαιούται πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στο παιδί του

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο διαζευγμένος πατέρας ο οποίος διατηρεί τη γονική μέριμνα του ανήλικου παιδιού του, αλλά την επιμέλεια την είχε αποκλειστικά η μητέρα του, έχει δικαίωμα να πρόσβασης για τα ζητήματα που αφορούν το τέκνο του, όπως είναι στοιχεία σχετικά με ειδική αγωγή που παρακολουθούσε σε Κέντρο Λόγου, κ.λπ..

Ειδικότερα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά από προσφυγή σε αυτήν του πατέρα του ανήλικου παιδιού, έδωσε εντολή στο Κέντρο Λόγου, να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης του πατέρα στα προσωπικά δεδομένα του ανήλικου γιου του.

Όμως, το Κέντρο δεν συμμορφώθηκε προς την εντολή της Αρχής και η τελευταία επέβαλε στο Κέντρο δυο πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ. Το ένα πρόστιμο των 3.000 ευρώ για μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης και το δεύτερο των 5.000 ευρώ, για μη συμμόρφωση προς την εντολή της Αρχής.

Αναλυτικότερα, ο πατέρας ζητούσε από το Κέντρο να πληροφορηθεί τις συνεδριάσεις που παρακολούθησε ο γιος του και τις αποδείξεις με τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για τις συνεδριάσεις, αλλά το κέντρο αρνήθηκε να δώσει τα ζητούμενα στοιχεία.

Κατόπιν αυτών, ο πατέρας προσέφυγε στο ΣτΕ κατά του Κέντρου Λόγου. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την απόφαση 312/2026 του Δ΄ Τμήματος (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Ηλίας Μάζος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Ουρανία Νικολαράκου), επικύρωσε την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ότι δηλαδή, νομίμως άσκησε στην περίπτωση αυτή ο πατέρας, το δικαίωμα πρόσβασης για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του.

Και αυτό γιατί, υπό τα δεδομένα αυτά, η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, συνδέεται με το δικαίωμα του πατέρα να ενημερώνεται για τα ζητήματα που αφορούν το τέκνο, ως έκφανση του δικαιώματος της γονικής μέριμνας.