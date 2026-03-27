Προκηρύχθηκαν 24 προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων στην Πυροσβεστική

Σε 24 προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων, προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται 24 θέσεις για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

Η κατανομή των θέσεων στην κατηγορία Αξιωματικοί Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαμορφώνεται ως εξής:

2 θέσεις ειδικότητας Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων

3 θέσεις ειδικότητας Διαχειριστή Λειτουργικών Συστημάτων και Υποδομών ΙΤ

2 θέσεις ειδικότητας Προγραμματιστή εφαρμογών - Ανάπτυξη λογισμικού

1 θέση ειδικότητας Μηχανικού Κυβερνοασφάλειας

1 θέση ειδικότητας Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης

4 θέσεις ειδικότητας Μηχανικού Δικτύων Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών

2 θέσεις ειδικότητας Γεωπληροφορικής (GIS)

Η κατανομή των θέσεων στην κατηγορία χαμηλόβαθμο προσωπικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαμορφώνεται ως εξής:

2 θέσεις ειδικότητας Τεχνικού Υποδομών ΙΤ

3 θέσεις ειδικότητας Τεχνικού Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών

2 θέσεις ειδικότητας Τεχνικού Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιών

2 θέσεις ειδικότητας Ειδικού Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS)

Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο ΕΔΩ.