Πώς εξάρθρωσε η ΕΥΠ το κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα και συστηματική αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε χθες οργανωμένη επιχείρηση που κατέληξε στη σύλληψη μελών κυκλώματος διακίνησης μεταναστών. Η επιχείρηση συνδέεται με την υπόθεση εντοπισμού και διάσωσης 34 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή «Καλλιθέα» της Σάμου στις 30 Μαρτίου 2026.

Το Γραφείο Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Σάμου, έπειτα από επεξεργασία πληροφοριών και σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προχώρησε στην εξάρθρωση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Οι Αρχές είχαν στρέψει την προσοχή τους στα συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς ο τρόπος ζωής τους, η εμφάνιση και οι καθημερινές τους συνήθειες δεν δικαιολογούνταν από τα εμφανώς νόμιμα επαγγελματικά τους έσοδα. Αυτό οδήγησε την ΕΥΠ να διερευνήσει αν υπήρχε εμπλοκή τους σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα, τα όπλα ή τα ναρκωτικά. Μετά από παρακολούθηση περίπου ενός έτους, τα στελέχη της υπηρεσίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για οργανωμένο δίκτυο διακίνησης μεταναστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αμοιβή για κάθε μεταφορά κυμαινόταν από 3.000 έως 4.000 ευρώ, ενώ σε κάθε διαδρομή μεταφέρονταν περίπου 30 άτομα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες των εμπλεκομένων λειτουργούσαν ουσιαστικά ως «βιτρίνα». Διατηρούσαν καταστήματα εστίασης, όπως σουβλατζίδικα, αλλά και επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα, οι οποίες ωστόσο δεν εμφάνιζαν ιδιαίτερη εμπορική κίνηση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μέσω αυτών των επιχειρήσεων γινόταν και η νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονταν από την παράνομη δράση τους.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας, ηλικίας 26 και 34 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των 34 αλλοδαπών. Οι δύο άνδρες φέρονται να τους μετέφεραν από τις τουρκικές ακτές με ταχύπλοο σκάφος έναντι αμοιβής. Επιπλέον, συνελήφθησαν ακόμη τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ, ηλικίας 45, 24 και 43 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο υποστήριξης από την ξηρά. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι παρείχαν στους δύο χειριστές του ταχυπλόου στέγη, εφόδια και όχημα, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαφυγή και την απόκρυψή τους στο νησί.

Η εξέλιξη της έρευνας έδειξε ότι οι συλληφθέντες ανήκουν σε δομημένη εγκληματική οργάνωση με μακροχρόνια και συστηματική παρουσία στην παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου, κατασχέθηκαν το ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, ένα επιβατικό όχημα που φέρεται να αξιοποιούνταν για τη διευκόλυνση της δράσης τους, καθώς και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Σάμου, συνεχίζει την αναλυτική εξέταση όλων των δεδομένων της υπόθεσης, με στόχο την περαιτέρω αποδόμηση της οργάνωσης. Παράλληλα, ερευνάται η πιθανή εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και τυχόν διασυνδέσεις τους με άλλα οργανωμένα κυκλώματα που αναπτύσσουν αντίστοιχη εγκληματική δραστηριότητα.