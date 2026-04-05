Πλακιάς κατά Κωνσταντοπούλου: Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία κατά του Πάνου Ρούτσι

Απάντηση στην ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία δημοσιοποίησε βίντεο καταγγέλλοντας άσκηση βίας από αστυνομικούς σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, έδωσε ο Νίκος Πλακιάς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ούτε λεκτική ούτε σωματική βία, αλλά μόνο απώθηση μέσα σε κλίμα έντασης.

Ο Πλακιάς τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το περιστατικό που κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δημοσίευσε βίντεο υποστηρίζοντας ότι στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών αστυνομικοί άσκησαν βία κατά του Πάνου Ρούτσι και τον εμπόδισαν να προσεγγίσει τη συνήγορό του.

Στο βίντεο αστυνομικοί ασκούν βία στον Πάνο Ρούτσι, τον εμποδίζουν να προσεγγίσει την Ζωή που είναι συνήγορός του και τον απωθούν.

Ελπίζω τώρα όσοι κυβερνητικοί είπαν ότι «είναι ψέματα» να ζητήσουν συγνώμη.

Στη συνέχεια, ο Πλακιάς αμφισβήτησε τον ισχυρισμό περί άσκησης βίας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος βρισκόταν στο σημείο μαζί με δεκάδες συγγενείς και είχε άμεση εικόνα των γεγονότων. Όπως ανέφερε, στο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί με σηκωμένα τα χέρια, γεγονός που –κατά την άποψή του– δεν συνάδει με την περιγραφή περί βίαιης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξαν σπρωξίματα και απώθηση λόγω της έντασης που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, ωστόσο δεν υπήρξε λεκτική ή σωματική βία σε βάρος του Πάνου Ρούτσι, ούτε από τον ίδιο προς τους αστυνομικούς. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Ρούτσι δεν ισχυρίστηκε ότι χτυπήθηκε, αλλά φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία εξαιτίας της πίεσης και της έντασης της στιγμής.

Ο Πλακιάς κάλεσε όσους τοποθετούνται δημόσια για το περιστατικό να αποφεύγουν, όπως ανέφερε, ανακριβείς περιγραφές, υπογραμμίζοντας ότι η ένταση που επικράτησε δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως άσκηση βίας.

Αναλυτικά το σχόλιο του κ. Πλακιά στην ανάρτηση της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Δεν βλέπεις τους αστυνομικούς που σηκώνουν τα χέρια; Εγώ ήμουν εκεί ακριβώς όπως και δεκάδες συγγενείς και το είδαμε και εσύ δείχνεις με μια κάμερα από τα δέκα μέτρα; Μην λέτε ψέματα δεν θα σας βγει σε καλό. Δεν ασκήθηκε καμία λεκτική ή σωματική βία εναντίον του Ρουτσι ούτε του Ρουτσι εναντίον των αστυνομικών. Σπρωξίματα ναι και απώθηση ναι όχι βία !!! Οπως κα ο Ρουτσι σε καμία περίπτωση δεν έκανε ψέματα ότι χτυπήθηκε ή ένιωσε αδιαθεσία. Απο την ένταση και την πίεση της ημέρας εκείνη την στιγμή πραγματικά ένιωσε αδιαθεσία.