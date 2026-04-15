ΟΠΕΚΕΠΕ: 71χρονος έστελνε εικονικά τιμολόγια μέσα από τις φυλακές

Ένας έγκλειστος 71χρονος Έλληνας φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς κατηγορείται για έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών πώλησης, και για κατάρτιση πλαστών ετικετών πιστοποίησης σπόρου σποράς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για διαχειριστή δύο εταιρειών με έδρα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν πλήρη απουσία εμπορικής δραστηριότητας καθώς δεν ήταν εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο μητρώο, δεν διέθεταν ενεργές έδρες και δεν πραγματοποιούσαν τραπεζικές συναλλαγές.

Όπως διαπίστωσε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, μέσω των εταιρειών αυτών ο κατηγορούμενος εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς, τις οποίες διέθετε σε αγρότες, προκειμένου να τις επισυνάψουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης που υπέβαλλαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράξουν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις.

Όπως αναφέρει η kathimerini, κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Ιούνιο 2025, η πρώτη εταιρεία εξέδωσε κατά περίπτωση εικονικά τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 440.066,27 ευρώ, προς 368 αντισυμβαλλόμενους, ενώ η δεύτερη, για το διάστημα από Οκτώβριο του 2024 έως Ιούλιο του 2025, εξέδωσε τιμολόγια συνολικής καθαρής αξίας 185.360,02 ευρώ, προς 151 αντισυμβαλλόμενους.

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί επισύναψαν τα ανωτέρω τιμολόγια και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρου σποράς κατά την υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων.

Επισημαίνεται ότι η οικονομική ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ανέρχεται σε 227.539,20 ευρώ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία τακτικού προανακριτή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος παραστατικών των εταιρειών,

τρεις σφραγίδες των ανωτέρω εταιρειών,

ιδιόχειρες σημειώσεις με πελατολόγιο,

σκληρός δίσκος και εκτυπωτής, καθώς και

αυτοκόλλητες ταινίες με ένδειξη σταθμού ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων, με αναφορά σε επανέλεγχο (Αύγουστος 2023).

Η δικογραφία θα υποβληθεί στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.