Nordic Monitor: Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες σχεδιάζουν επιχείρηση στην Ελλάδα

Ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος τους τελευταίους μήνες «έχει απειλήσει επανειλημμένα με εισβολή σε ελληνικά νησιά στο Αιγαίο, σχεδιάζει να αναπτύξει μια μυστική, ειδικά εκπαιδευμένη μονάδα που θα συνδέεται με την υπηρεσία πληροφοριών MIT για να κλιμακώσει τις εντάσεις με την Ελλάδα, σύμμαχο και γείτονα του ΝΑΤΟ».

Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά του το ανεξάρτητο δίκτυο Nordic Monitor, του αυτοεξόριστου στη Σουηδία Τούρκου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, σημειώνοντας ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα συγκροτηθεί μια μυστική επιχείρηση στρατιωτικού τύπου εναντίον δυτικής χώρας.

Σύμφωνα με το Nordic Monitor ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πολλές επιλογές, που κυμαίνονται «από δολιοφθορά σε ελληνικά νησιά κοντά στην τουρκική ενδοχώρα μέχρι και ύψωση της τουρκικής σημαίας σε μία ή περισσότερες ακατοίκητες νησίδες και βραχονησίδες».

«Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις που του υπέβαλε ο έμπιστός του, Χακάν Φιντάν, επικεφαλής του MIT, και δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποια πορεία δράσης θέλει να ακολουθήσει», αναφέρει το ανεξάρτητο δίκτυο.

Βάσει πληροφοριών που επικαλείται το Nordic Monitor από πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο, θα εναπόκειται σε αυτήν την ειδική μονάδα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υπηρεσίας πληροφοριών, «να πραγματοποιήσει την επιχείρηση στο Αιγαίο με υλικοτεχνική υποστήριξη από τις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις του τουρκικού στρατού».

Ο σχεδιασμός, ο οποίος κρατήθηκε αυστηρά στο στενό περιβάλλον του Ερντογάν και του Φιντάν, «θα τεθεί σε εφαρμογή κάποια στιγμή κοντά στις γενικές εκλογές του 2023 για να συσπειρώσει το έθνος πίσω από τον Ερντογάν και να φέρει μια απροσδόκητη ψήφο υπέρ του κυβερνώντος κόμματος της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) και στους εθνικιστές συμμάχους του», υποστηρίζει το Nordic Monitor.

Στο μεταξύ, με ανάρτησή του στο Twitter ο αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ καταγγέλλει ότι «η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT ενίσχυσε την εκστρατεία εκφοβισμού και παρενόχλησης με στόχο ερευνητές δημοσιογράφους στο εξωτερικό», επικαλούμενος τη διαρροή φωτογραφιών στην τουρκική εφημερίδα Sabah από την παρακολούθηση του ιδίου και της οικίας του στη Σουηδία

«Δεν θα εκφοβηθώ για να σιωπήσω», διαμηνύει.

