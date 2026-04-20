Με 7 νέα οχήματα ενισχύεται η δωρεάν υπηρεσία μετακίνησης ατόμων με αναπηρία

Με 7 νέα υπερσύγχρονα μίνι λεωφορεία/οχήματα ενισχύεται η δωρεάν υπηρεσία οχημάτων της υπηρεσίας μετακίνησης ΑμεΑ της ΟΣΥ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε δέκα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Στο πλαίσιο παρουσίασης των νέων μίνι λεωφορείων/οχημάτων, Mercedes-Benz Sprinter, από τη διοίκηση της ΟΣΥ σε εκπροσώπους του Τύπου, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τονίστηκε πως η εξασφάλιση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης στις αστικές συγκοινωνίες για την ΟΣΥ ΜΑΕ (Οδικές Συγκοινωνίες) δεν αποτελεί απλώς μια συμβατική υποχρέωση, αλλά θεμελιώδη πυλώνα της κοινωνικής της αποστολής.

Πρόκειται για μια «διαδρομή» που ξεκίνησε το 2006 από την τότε ΕΘΕΛ Α.Ε, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υποδομές των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα παρουσίαζαν σημαντικά κενά, καθώς το ποσοστό των προσβάσιμων σε όλους οχημάτων του τότε συμβατικού στόλου (λεωφορεία, τρόλεϊ) δεν ξεπερνούσε το 20%.

«Η επιτακτική ανάγκη για την κάλυψη αυτού του κενού οδήγησε στη δημιουργία μιας εξειδικευμένης Ειδικής Υπηρεσίας Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ.), η οποία με το πέρασμα των ετών αναδείχθηκε σε πολύτιμο σύμμαχο για χιλιάδες συμπολίτες μας, που την χρησιμοποιούν καθημερινά» επισήμανε η διοίκηση της ΟΣΥ.

Η αποδοχή της υπηρεσίας, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, Στέφανος Αγιάσογλου, υπήρξε καθολική, καθώς προσέφερε τη δυνατότητα για δωρεάν, ασφαλή και αξιοπρεπή μετακίνηση προς κάθε προορισμό, από νοσοκομεία και εργασιακούς χώρους μέχρι αεροδρόμια, λιμάνια και χώρους πολιτισμού. «Έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, έχοντας διανύσει περισσότερα από 1.600.000 χιλιόμετρα στους δρόμους της Αττικής. Το έργο αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες χιλιάδες επιτυχείς μετακινήσεις, εξυπηρετώντας όχι μόνο τους μόνιμους κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και πλήθος επισκεπτών και τουριστών που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα» επισήμανε σημειώνοντας πως η ανάγκη για εκσυγχρονισμό ήταν κάτι περισσότερο από επιτακτική, καθώς η ζήτηση αυξανόταν και οι τεχνολογικές δυνατότητες εξελίσσονταν».

Σύμφωνα με την ΟΣΥ με τα τρία μίνι οχήματα γινόταν 5,5 χιλιάδες μετακινήσεις τον χρόνο και εξυπηρετούνταν πάνω από 3.000 συμπολίτες μας ενώ τώρα υπολογίζονται 12-13 χιλιάδες μετακινήσεις τον χρόνο και 6.000 συμπολίτες μας.

Κ. Κυρανάκης: Ο αγώνας για προσβασιμότητα δεν σταματά εδώ, είναι καθήκον μας προς την κοινωνία

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνεχάρη διοίκηση και εργαζόμενους για την συμβολή τους σε αυτή την προσπάθεια επισημαίνοντας πως ο στόλος των αστικών συγκοινωνιών αναβαθμίζεται σημαντικά με έμφαση στην προσβασιμότητα για τα ΑμεΑ. Ανέφερε πως η πρόσβαση των συνανθρώπων μας με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δωρεάν και επισήμανε πως το σύνολο του στόλου τής ΟΣΥ διαθέτει πλέον ράμπες για αμαξίδια καθώς και ότι το σύνολο του προσωπικού έχει εκπαιδευτεί για να τους εξυπηρετεί. Τόνισε πως με την προσθήκη των 7 νέων ειδικών οχημάτων οι διαδρομές μέσω της δωρεάν ειδικής υπηρεσίας Μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία θα υπερδιπλασιαστούν, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται καθημερινά περισσότεροι συνάνθρωποι μας.

«Το νόημα της πολιτικής είναι να βλέπεις το πρόβλημα, να εργάζεσαι αθόρυβα και να δίνεις τις υπηρεσίες στον πολίτη. Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί, ο αγώνας για προσβασιμότητα δεν σταματά εδώ, είναι καθήκον μας προς την κοινωνία, να δείξουμε την ανθρωπιά μας» είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός.

Κλείνοντας, ανέφερε πως ο προγραμματισμός, που μέχρι σήμερα γίνεται παραδοσιακά μέσω τηλεφωνικής κλήσης σύντομα θα γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος e-Booking και οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν online κρατήσεις.

Τα νέα οχήματα

Ο νέος στόλος περιλαμβάνει πέντε οχήματα των 20 θέσεων και δύο μικρότερα των 11 θέσεων, όλα εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα πρόσβασης, όπως ράμπες και ανυψωτικές πλατφόρμες, που διασφαλίζουν την άνετη επιβίβαση και παραμονή των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.

Συγκεκριμένα:

5 νέα οχήματα 20 θέσεων, με δυνατότητα μεταφοράς έως 12 επιβατών όταν επιβιβάζονται 2 αμαξίδια (User Text).

2 μικρότερα οχήματα 11 θέσεων, που διαμορφώνονται σε 3 θέσεις όταν μεταφέρουν 2 αμαξίδια (User Text)

3 αρχικά ειδικά διασκευασμένα οχήματα, που παραμένουν ενεργά στην υπηρεσία των πολιτών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία

Σύμφωνα με την διοίκηση της ΟΣΥ η αναβάθμιση δεν περιορίζεται μόνο στον εξοπλισμό, αλλά επεκτείνεται και στον ανθρώπινο παράγοντα.

Η υπηρεσία στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και οδηγούς που λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση στην παροχή πρώτων βοηθειών και στην ορθή επικοινωνία με άτομα που φέρουν σωματικές, αισθητήριες ή μη εμφανείς αναπηρίες.

Ταυτόχρονα, η ΟΣΥ εισέρχεται στη νέα ψηφιακή εποχή, με στόχο τη μετάβαση από τον παραδοσιακό τηλεφωνικό προγραμματισμό σε ένα σύγχρονο σύστημα e-Booking, μέσω μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας και ειδικής εφαρμογής (app).

Η ΟΣΥ απλοποιεί τις διαδικασίες για τους χρήστες

Ο προγραμματισμός, που μέχρι σήμερα γίνεται παραδοσιακά μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης (210/4270748), εξελίσσεται και πολύ σύντομα μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος e-Booking, οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν online κρατήσεις, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη του οχήματος και να διαχειρίζονται το προφίλ τους με απόλυτη διαφάνεια μέσω του gov.gr. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα και η εφαρμογή (app) θα επιτρέπουν στους δικαιούχους: