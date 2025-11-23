Λαμία: Διακοπή κυκλοφορίας στον Ε65 λόγω πυρκαγιάς - Σοβαρό τροχαίο εξαιτίας των καπνών (pic&vid)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καλαμιές παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο τμήμα μεταξύ της αερογέφυρας Γοργοποτάμου και του κόμβου Σταυρού, κοντά στη Λαμία.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, καθώς οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή επέτρεψαν στη φωτιά να παράγει ιδιαίτερα πυκνούς καπνούς, οι οποίοι κάλυψαν ολόκληρο τον κάμπο.

Ο καπνός ήταν τόσο έντονος ώστε η Αστυνομία, για λόγους προληπτικούς, διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στον Ε65 στο ρεύμα προς Αθήνα. Τα οχήματα που βρίσκονταν ήδη εντός του αποκλεισμένου τμήματος οδηγήθηκαν μέσω παρακαμπτηρίων πίσω στην εθνική οδό.

Την ίδια ώρα, η κίνηση εξετράπη υποχρεωτικά μέσα από την πόλη της Λαμίας, με αποτέλεσμα η δυτική είσοδος της πόλης να «φρακάρει». Η ουρά των οχημάτων ξεπέρασε τα 8 χιλιόμετρα, δημιουργώντας ασφυκτική συμφόρηση σε όλο το μέτωπο από τον Σταυρό έως την είσοδο της πόλης.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους οδηγούς για υπομονή και προσεκτική οδήγηση, καθώς η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά μόλις η Πυροσβεστική θέσει υπό πλήρη έλεγχο την κατάσταση και η ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο κριθεί επαρκής.

Σοβαρό τροχαίο στον Ε65: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα, ντεραπάρισε SUV

Σημειώνεται μάλιστα ότι εξαιτίας του καπνού που εμπόδιζε την ορατότητα σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στο ρεύμα από Καρπενήσι προς Λαμία, όταν δυο ΙΧ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένα SUV να ντεραπάρει.



Ένας αστυνομικός παρέπεμψε όλα τα οχήματα στην αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν και να ντεραπάρει ένα μαύρο τζιπ.

Οι επιβαίνοντες και των δύο αυτοκινήτων είναι καλά στην υγεία τους.