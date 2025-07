Ηράκλειο: Νέο περιστατικό με 68 μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης

Το τελευταίο περιστατικό μέχρι στιγμής αφορά 68 μετανάστες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην παραλία Χρυσόστομος και οι οποίοι μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Από την περιοχή αναμένεται το απόγευμα να αναχωρήσουν για χώρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο.



Νωρίτερα σήμερα, το Λιμενικό Σώμα με τη συνδρομή της Frontex, εντόπισε δύο νέα πλοιάρια με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γαύδου, όπου μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Οι προσφυγικές ροές στα νότια της Κρήτης παραμένουν αδιάκοπες, με τους αφιχθέντες στο νησί να ξεπερνούν τους 1.500 μόνο το τελευταίο τριήμερο.







