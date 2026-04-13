Επιστροφή εκδρομέων του Πάσχα: Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στην Κακιά Σκάλα - Αυξημένη κίνηση σε εθνικές οδούς, λιμάνια και διόδια

Οι ολιγοήμερες διακοπές του Πάσχα για πολλούς τελείωσαν και από το μεσημέρι της Δευτέρας (13/4) έχει αρχίσει η επιστροφή του πρώτου κύματος των χιλιάδων εκδρομέων, με ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, από τον Ισθμό μέχρι και την Κακιά Σκάλα.

Η φετινή έξοδος καταγράφεται ως μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, καθώς, μόνο οδικώς, περίπου μισό εκατομμύριο επιβατικά αυτοκίνητα εγκατέλειψαν τον κλεινόν άστυ από τη μεγάλη Πέμπτη και μετά.

Κινέτα: Ουρές έως και 50 χιλιόμετρα

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Κινέτας, όπου καταγράφονται ουρές που φτάνουν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα. Το μποτιλιάρισμα ξεκίνησε λίγο πριν από το Κιάτο, περίπου στις 12 το μεσημέρι, και εκτείνεται από τον Ισθμό έως την Κακιά Σκάλα.

Οι οδηγοί κινούνται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν, με συχνές ακινητοποιήσεις από την Κινέτα μέχρι τα Μέγαρα. Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στην παλαιά εθνική οδό, όπου αρκετοί οδηγοί επιχείρησαν να αποφύγουν την κίνηση χωρίς αποτέλεσμα.

Ελευσίνα: Σταδιακή αποσυμφόρηση στα διόδια

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα στα διόδια της Ελευσίνας τις απογευματινές ώρες. Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών, νωρίτερα στο ύψος της Κακιάς Σκάλας χρειάστηκε να παραμείνουν με το πόδι στο φρένο για περισσότερο από μία ώρα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδηγού που χρειάστηκε περίπου πέντε ώρες για να φτάσει από το Κιάτο στα διόδια. Ωστόσο, στις 16:30 η διέλευση των οχημάτων γινόταν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ έως τις 22:00 ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.

Διόδια Αφιδνών: Αυξημένη ροή με χαμηλές ταχύτητες

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ έχουν σχηματιστεί μικρές ουρές στα διόδια.

Μόνο σήμερα επέστρεψαν στην Αττική πάνω από 32.000 οχήματα, με την κίνηση να αναμένεται να κορυφωθεί έως τις βραδινές ώρες. Σε ισχύ παραμένουν έκτακτα μέτρα τροχαίας, με εντατικούς ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις.

Λιμάνι Πειραιά: Μαζικές αφίξεις χωρίς προβλήματα

Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων μέσω θαλάσσης στο λιμάνι του Πειραιά. Από το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα καταφθάνουν διαρκώς πλοία από νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.

Συνολικά αναμένονται 14 δρομολόγια από το Αιγαίο και 34 από τον Αργοσαρωνικό, ενώ ο αριθμός των επιβατών εκτιμάται ότι φτάνει τις 25.000 έως 30.000. Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα και με σύμμαχο τον καλό καιρό.

Μάλγαρα: Άνοιγμα διοδίων για αποσυμφόρηση

Σημαντική είναι η επιβάρυνση και στα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφονται ουρές που ξεπερνούν το ένα χιλιόμετρο.

Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, οι μπάρες άνοιξαν επανειλημμένα μέσα στην ημέρα, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων. Μέχρι το πρωί είχαν περάσει περισσότερα από 19.000 οχήματα, ενώ εκτιμάται ότι έως τα μεσάνυχτα ο αριθμός θα ξεπεράσει τις 30.000.

Παρά τις παρεμβάσεις, η κίνηση παραμένει αυξημένη, με οδηγούς να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις.

Ρίο: Αυξημένος φόρτος λόγω κλειστού πορθμείου

Ιδιαίτερη πίεση δέχεται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς το πορθμείο παραμένει κλειστό λόγω ισχυρών ανέμων. Ως αποτέλεσμα, όλος ο όγκος των οχημάτων διοχετεύεται μέσω της γέφυρας, με περίπου 2.500 αυτοκίνητα να διέρχονται ανά ώρα.

Παρά τον αυξημένο φόρτο, η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά, με την Τροχαία να συνιστά στους οδηγούς μειωμένες ταχύτητες και αυξημένη προσοχή. Σε ισχύ βρίσκονται περιορισμοί για δίκυκλα, φορτηγά και πεζούς λόγω των καιρικών συνθηκών.

Αυξημένα μέτρα και συνέχεια της επιστροφής

Συνολικά, κατά την περίοδο εξόδου του Πάσχα (3 Απριλίου έως Μεγάλο Σάββατο), εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα 664.962 οχήματα, εκ των οποίων περίπου 490.000 κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, με κορύφωση τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η επιστροφή θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση έως και αύριο, ενώ νέο κύμα αναμένεται και τις επόμενες ημέρες, καθώς και την Κυριακή του Θωμά.