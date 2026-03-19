Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Η Ζ. Κωνσταντοπούλου επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο

Μετά τις νέες δηλώσεις της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι «επιδιώκει να παραμένει στην επικαιρότητα με όποιο παρανοϊκό σενάριο μπορεί να δημιουργήσει ανθρώπινος νους» και συνεχίζει η ανακοίνωση:

«Η συγκεκριμένη δικηγόρος- πολιτικός - επαγγελματίας συκοφάντης καλυπτόμενη από την βουλευτική της ασυλία, δήλωσε με αναίδεια την πρόθεση και την επιδίωξή της να μην διεξαχθεί η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Οι δημοκρατικοί θεσμοί αποτελούν κατάκτηση του ελληνικού λαού και δεν μετατρέπονται σε παιχνίδι στα χέρια του κάθε επικίνδυνου δημαγωγού».

Κλείνοντας, η ΕνΔΕ αναφέρει: «Οι Δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας έχουν την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα επιτελέσουν άψογα το συνταγματικό τους καθήκον».

Ειδικότερα, η κυρία Κωνσταντοπούλου στις δηλώσεις της, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«…Τα πειστήρια αυτά τα οποία ζητάμε είναι εξαιρετικής σημασίας και δεν μπορεί να διεξαχθεί καμία δίκη, ούτε φυσικά η δίκη της Δευτέρας, να το ξέρουν όλοι αυτό και το αντιλαμβάνεστε, χωρίς τα πειστήρια αυτά και πολλά άλλα που έχουν αποκρυβεί. Τέλος, θέλω να καταθέσω, ως συνήγορος, την πεποίθησή μου ότι έχουμε εκβιαζόμενους δικαστές… Γιατί δεν μιλάνε αν έχουν μείνει ευσυνείδητοι δικαστές και εισαγγελείς…».