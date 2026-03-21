Δίωξη για τέσσερα κακουργήματα στον Γ. Τσαγκαράκη - Απολογείται την Τρίτη

Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, προχώρησε το Σάββατο η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, κατηγορείται για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημειων ιδιαίτερα μεγαλης αξίας, τελεσθείσα κατα επάγγελμα (κακούργημα)

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπο παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγαλης αξιας τελεσθείσα, κατα επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ εξακολούθηση, (κακούργημα)

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατα εξακολουθηση (κακούργημα)

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα (κακούργημα)

Σημειώνεται ότι σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προιόν εγκλήματος.

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) εντόπισαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία συνθέτουν μια υπόθεση με δύο βασικούς άξονες: την αρχαιοκαπηλία και την πλαστογραφία έργων τέχνης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε αμφορείς, δύο βυζαντινές εικόνες και ένα παλαιό ευαγγέλιο, τα οποία εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, στις αποθήκες της επιχείρησης εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 έργα ζωγραφικής, για τα οποία υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι είναι πλαστά. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, μόλις επτά από αυτά έχουν κριθεί ως γνήσια, ενώ τα υπόλοιπα εξετάζονται από ειδικούς πραγματογνώμονες.

Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στην γκαλερί

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε επίσης το ποσό των 190.000 ευρώ, ενώ συνελήφθη και μία γυναίκα, υπάλληλος της γκαλερί, η οποία φέρεται να είχε στην κατοχή της το ευαγγέλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο αντικείμενο της είχε δοθεί από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να το κρύψει, όταν εκείνος αντιλήφθηκε ότι επίκειται έλεγχος από τις αρχές.

Πώς ξετυλίχθηκε το «κουβάρι» της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στη ΔΑΟΕ από άτομα του χώρου της τέχνης και συλλέκτες, οι οποίοι είχαν εκφράσει υποψίες για τη γνησιότητα έργων που εκτίθεντο ή δημοπρατούνταν μέσω της συγκεκριμένης γκαλερί.

Η αφορμή για την έναρξη της επιχείρησης δόθηκε από βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορούσε την παρουσίαση του ευαγγελίου, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, οι αρχές έχουν δεχθεί ήδη πλήθος τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων από πολίτες που έχουν αγοράσει έργα από τη γκαλερί και εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να πρόκειται για πλαστά. Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα των έργων που έχουν στην κατοχή τους.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος της υπόθεσης και να επιχειρούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για οργανωμένη δραστηριότητα με μεγαλύτερες προεκτάσεις στον χώρο της τέχνης.