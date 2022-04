Twitter: Ο Έλον Μάσκ απέκτησε το 9,2% - Ράλι για την μετοχή άνω του 25%

Σημαντικό μερίδιο στο Τwitter απέκτησε ο Έλον Μάσκ γεγονός που οδήγησε στην εκτόξευση της τιμής της μετοχής του Twitter άνω του 25% προσυνεδριακά. Ο Έλον Μασκ σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε σήμερα στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές κατέχει 73.486.938 μετοχές με την αξία του μεριδίου να ξεπερνά τα 2,7 δισ. δολάρια σύμφωνα με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.

O γνωστός μεγιστάνας έχει πάνω από 80 εκατομμύρια οπαδούς στο Twitter από όταν έγινε μέλος το 2009 και έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να κάνει πολλές ανακοινώσεις.

Το μερίδιο του Μασκ στο Twitter θεωρείται «παθητική επένδυση», γεγονός που σημαίνει ότι ο Μασκ είναι ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής που επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις αγορές και τις πωλήσεις των μετοχών. «Αναμένουμε ότι αυτή η απόκτηση μεριδίου με παθητικό ρόλο από τον Μασκ αποτελεί απλώς την αρχή ευρύτερων συνομιλιών με το διοικητικό συμβούλιο του Twitter που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε ενεργό μερίδιο και έναν πιθανό πιο επιθετικό ιδιοκτησιακό ρόλο», σχολιάζει στο Reuters ο αναλυτής της Wedbush, Νταν Άιβς.

Πάντως, πρόσφατα ο Έλον Μασκ επέκρινε το Twitter και τις πολιτικές του, λέγοντας ότι η εταιρεία υπονομεύει τη δημοκρατία αποτυγχάνοντας να τηρήσει τις αρχές της ελευθερίας του λόγου. Μάλιστα, στα τέλη Μαρτίου, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είχε δηλώσει ότι σκέφτεται να δημιουργήσει μια νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεδομένου ότι το Twitter χρησιμεύει ως ο de facto δημόσιος χώρος, η μη τήρηση των αρχών της ελευθερίας του λόγου υπονομεύει θεμελιωδώς τη δημοκρατία», έγραψε ο Μασκ στο Twitter την Παρασκευή (25/3). Στη συνέχεια ρώτησε αν χρειάζεται μια νέα πλατφόρμα.

Συγκεκριμένα, με δημοσκόπηση απευθύνθηκε στους περισσότερους από 80 εκατομμύρια ακολούθους του στο Twitter, ρωτώντας τους αν η εταιρεία τηρεί τις αρχές της ελευθερίας του λόγου. Αφού πάνω από το 70% απάντησε αρνητικά, ρώτησε αν υπάρχει ανάγκη για μια νέα πλατφόρμα και είπε ότι ο ίδιος σκέφτεται σοβαρά να ξεκινήσει τη δική του.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37