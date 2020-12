Tρίτη μεγάλη αντιμονοπωλιακή αγωγή κατά της Google

Oι γενικοί εισαγγελείς 35 πολιτειών των ΗΠΑ κινήθηκαν νομικά κατά της Google κατηγορώντας την για μονοπωλιακές πρακτικές, στην τρίτη συνεχόμενη αγωγή κατά του τεχνολογικού κολοσσού.

Ο γενικός εισαγγελέας του Κολοράντο Φιλ Γουαιζερ και ο Γενικός Εισαγγελέας της της Νεμπράσκα Νταγκ Πίτερσον κατηγόρησαν την Google χειραγωγεί τα αποτελέσματα των αναζητήσεων στο ίντερνετ για να πριμοδοτήσει δικά της προϊόντα και υπηρεσίες έναντι των αντιπάλων.

"Η Google βρίσκεται στο σταυροδρόμι τόσων πολλών τομέων της ψηφιακής μας οικονομίας, έχει χρησιμοποιήσει την κυρίαρχη θέση της για να βγάζει εκτός ανταγωνισμού τους αντιπάλους της και να παρακολουθεί σχεδόν κάθε πτυχή της ψηφιακής μας ζωής, κερδίζοντας παράλληλα δισεκατομμύρια", δήλωσε η Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζειμς.

Την Τετάρτη, το Τέξας και εννιά ακόμη πολιτείες (Αρκάνσας, Κεντάκι, Ιντιάνα, Μιζούρι, Μισισιπής, Νότια Ντακότα, Βόρεια Ντακότα, Γιούτα και Άινταχο) άσκησαν αγωγή σε βάρος της Google, την οποία κατηγορούν ότι χειραγωγεί τη διαφημιστική αγορά, σε συνεργασία με την Facebook. Με σκοπό, όπως αναφέρουν, που παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και επιβαρύνει περαιτέρω τους ανταγωνιστές της.

Υπενθυμίζεται οτι πριν λίγο και καιρό το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπέβαλε αγωγή κατά της Google για παραβίαση, εκ μέρους της μεγαλύτερης μηχανής αναζήτησης στον κόσμο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της χώρας, σε μια υπόθεση που αποτελεί τη μεγαλύτερη σύγκρουση του αμερικανικού κράτους με μια εταιρεία τις τελευταίες δύο δεκαετίες - ίσως και για περίπου έναν αιώνα.

Πριν από έναν και πλέον χρόνο το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) είχαν ξεκινήσει έρευνες με το ερώτημα της παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε βάρος τεσσάρων κολοσσών: της Amazon.com Inc, της Apple Inc, της Facebook Inc και της Google, των αποκαλούμενων GAFA.

Πριν από επτά χρόνια, η FTC κατέληξε σε διακανονισμό με την Google σε μια υπόθεση που αφορούσε τη φερόμενη μεροληψία της μηχανής αναζήτησης με σκοπό να ευνοούντα τα προϊόντα της εταιρείας, μεταξύ άλλων θεμάτων. Ο διακανονισμός έγινε παρά τις αντιρρήσεις που προέβαλαν ορισμένοι νομικοί σύμβουλοι της FTC.

Η Google έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοιες νομικές προκλήσεις και στο εξωτερικό. Από το 2017 μέχρι πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση της επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για διάφορους λόγους που αφορούσαν κυρίως την παρεμπόδιση αντίπαλων εταιρειών.