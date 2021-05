Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Το αύριο του ελληνικού ναυτιλιακού cluster και πώς μπορεί να απογειωθεί η ναυτιλία στην Ελλάδα

Για τη σημασία του εθνικού ναυτιλιακού Cluster συζήτησαν κατά τη διάρκεια του διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Διονύσης Χριστοδουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος Man Energy Solution LTD, η Ράνια Πατσιοπούλου, Marine Global Strategic Accounts and Business Development, και ο Κωστής Φραγκούλης, διευθύνων σύμβουλος της Franman και πρόεδρος της International Propeller Club (Port of Piraeus).

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, και οι τρεις ομιλητές συμφώνησαν στην κληρονομιά της ναυτιλίας στη χώρα εδώ και τουλάχιστον 200 χρόνια και η οποία θα πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Ειδικότερα, σημειώνεται πως ο Κωστής Φραγκούλης τόνισε πως πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση και προσοχή στο ελληνικό ναυτιλιακό cluster γιατί αυτό, όπως είπε, είναι βασικός πυλώνας της ναυτιλίας. Για το ελληνικό ναυτιλιακό cluster, είπε πως είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά υπάρχουν τομείς που χρήζουν βελτίωσης, όπως η δημιουργία μαρίνων, η κατασκευή yachts, ακόμα και η ναυπήγηση επιβατικών πλοίων.

Η Ράνια Πατσιόπουλος, από την πλευρά της, ανέφερε πως οι εταιρείες που βρίσκονται στη χώρα έχουν τη ίδια στρατηγική και την επιρροή που συναντά κάποιος σε μεγάλες εταιρείες του κόσμου. «Οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να είναι κοντά στις τοπικές αγορές, γιατί ακούν τους προβληματισμούς και τις ανάγκες της αγοράς και έτσι μπορούν να βελτιωθούν» τόνισε. Παράλληλα, ανέφερε πως πολλές καινοτόμες ιδέες «γεννήθηκαν» εδώ και ταξίδεψαν παγκόσμια.

Ο Διονύσης Χριστοδουλόπουλος, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, εμφανίστηκε σίγουρος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να ανταγωνιστούν παγκόσμιους κολοσσούς, αλλά «στην Ελλάδα οι εταιρείες αυτές δεν είναι πολλές. «Οι ελληνικές εταιρείες που αφήνουν παγκόσμιο αποτύπωμα είναι πολύ λίγες» σημείωσε. «Οι ελληνικές εταιρείες που επενδύουν στον ανθρώπινο παράγοντα, στις συνεργασίες και αυτές που είναι τοπικές – μικρές αλλά δρουν ως παγκόσμιες είναι αδύνατο να αποτύχουν» τόνισε.

Τέλος, ζήτησε επενδύσεις από τις εταιρείες, έτσι ώστε να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, στήριξη έτσι ώστε να ανταγωνιστούν μεγάλες αγορές, αλλά βελτίωση των ψηφιακών συνθηκών που ευνοούν την εργασία πάνω στη ναυτιλία σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις.