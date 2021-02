Τα μηνύματα που στέλνουν οι ναύλοι και οι «ελληνικές» ναυτιλιακές της Wall Street

Η ναυλαγορά (freight market) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με πολλούς τομείς της ανάπτυξης και είναι ευθέως ανάλογη με το οικονομικό γίγνεσθαι σε παγκόσμιο επίπεδο. Χαρακτηρίζει όλο το εμπορικό φάσμα της αγοράς που αναφέρεται σε ναύλους και που διαμορφώνεται τελικά από την υφιστάμενη κάθε φορά προσφορά και ζήτηση χωρητικότητας πλοίων, για μεταφορές αγαθών. Σε χρονικές περιόδους υπερβολικής ζήτησης χωρητικότητας πλοίων οι τιμές των ναύλων εκτινάσσονται σε μεγάλα ύψη με συνέπεια να παρατηρείται η λεγόμενη «έκρηξη της ναυλαγοράς» για την οποία και χρησιμοποιείται ο διεθνής όρος «boom».

Αντιθέτως όταν παρατηρείται απότομη πτώση (κοινώς κατρακύλισμα) των ναύλων, κυρίως λόγω υπερπροσφοράς χωρητικότητας ή άλλων αιτιών (π.χ. πολέμου, οικονομικών αποκλεισμών, κρίσεων) τότε η ναυλαγορά βρίσκεται σε μεγάλη πτώση και χρησιμοποιείται ευρύτερα ο διεθνής όρος «roll-down» αντί του «κραχ» που χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα των χρηματαγορών.

Κατά την διάρκεια των κρίσεων οι επιπτώσεις στη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι ακυρώσεις νέων πλοίων, η έλλειψη κεφαλαίων, οι αλλαγές στους όρους δανεισμού, η μείωση στο δια θαλάσσης εμπόριο, πτώση στις τιμές των ναύλων και του scrap, αυξημένη ζήτηση για συγχωνεύσεις, εξαγορές και πωλήσεις παλιών πλοίων, επαναδιαπραγμάτευση όρων με ναυπηγεία και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων λόγω μείωσης του τραπεζικού δανεισμού.

Σε περιόδους κρίσης οι μεγάλοι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι μειώνουν τη συμμετοχή τους στην χρηματοδότηση της ναυτιλίας, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα κυρίως σε μικρότερες ναυτιλιακές εταιρείες που πιέζονται ιδιαίτερα σχετικά με την αποπληρωμή των χρεών τους αλλά και με τα επενδυτικά τους σχέδια.

Μια εικόνα της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας αποτυπώνει ο δείκτης Baltic Dry Index, δείκτης βαρόμετρο για τη ναυλαγορά ξηρού φορτίου σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα, πρωταγωνιστής των εξελίξεων στο θαλάσσιο εμπόριο δείχνει κάθε φορά το δρόμο για το που θα κινηθεί η παγκόσμια ανάπτυξη. Είτε λόγω του ρυθμού παραδόσεων πλοίων από τα ναυπηγεία της, είτε γιατί σαν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής σιδηρομεταλλεύματος έχει τη δυνατότητα να καθορίζει την αγορά. Η Κίνα εισάγει διά θαλάσσης περισσότερο από το 70% του σιδηρομεταλλεύματος για να τροφοδοτήσει τη χαλυβουργία της – η οποία είναι η πιο ισχυρή στον κόσμο.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΒΑLTIC DRY INDEX

Στο γράφημα αποτυπώνονται τα υψηλά του Οκτωβρίου του 2020 στις 2100 μονάδες, τη στιγμή που στα χαμηλά της πανδημίας είχε υποχωρήσει τον Μάιο κάτω από τις 400 μονάδες. Η υποχώρηση του Νοεμβρίου στις 1100 μονάδες οφειλόταν στο τρίτο πανδημικό κύμα, ενώ στην επίκαιρη χρονική φάση αποτυπώνεται η αισιοδοξία για περαιτέρω βελτίωση του παγκόσμιου εμπορίου. Μεσοπρόθεσμος τεχνικός στόχος τα υψηλά του Σεπτεμβρίου του 2019 στις 2530 μονάδες.

Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 53% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 21% του παγκόσμιου στόλου σε dwt (deadweight tonnage = χωρητικότητα εκτοπίσματος), όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η συμβολή της στην εθνική οικονομία είναι αδιαμφισβήτητη περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων, έμμεσες οικονομικές επενδύσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και την προβολή της εικόνας της χώρας σε διεθνές επίπεδο, ως σημαντικού εμπορικού και στρατηγικού εταίρου σημαντικών οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων, με το 22,5% και το 20,3% της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου να εξυπηρετεί το εμπόριο από και προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη αντίστοιχα και με το μεγαλύτερο μερίδιο της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου, δηλαδή το 31,8%, να εξυπηρετεί τις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες.

Μια τεχνική ματιά σε τρεις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στον Nasdaq αποτυπώνει τις αισιόδοξες εκτιμήσεις των αναλυτών για το επόμενο διάστημα:

Η Costamare Inc. που ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Βασίλη Κωσταντακόπουλο, είναι κορυφαίος διεθνής ιδιοκτήτης εμπορευματοκιβωτίων. Μέσω των θυγατρικών της, η Costamare Inc. («Costamare») κατέχει έναν στόλο 73 πλοίων (ο στόλος Costamare) που συγκεντρώνει περίπου 533.000 TEU, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υπό κατασκευή πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Μεταξύ των πελατών της Costamare Inc. τα τελευταία χρόνια ήταν οι Maersk, MSC, Evergreen, Yang Ming, Cosco και Hapag-Lloyd. Η εταιρεία βρίσκεται σε καλή θέση αφού έχει ρευστότητα άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων και καμία σημαντική λήξη χρέους για τα επόμενα τρία χρόνια και ελάχιστες δεσμεύσεις για κεφαλαιακές δαπάνες.

ΓΡΑΦΗΜΑ CMRE

Στο εβδομαδιαίο γράφημα της μετοχής, η ανοδική διάσπαση των 6,25 δολαρίων στις αρχές Νοεμβρίου υπήρξε καταλυτική, ενεργοποιώντας μια έντονη ανοδική κίνηση, με στόχο τα 10,5 δολάρια των προ της πανδημίας υψηλών. Τα 8 δολάρια αποτελούν στήριξη σε ενδεχόμενο διόρθωσης της μετοχής.

H EAGLE BULK SHIPPING είναι εταιρεία συμφερόντων Σοφοκλή Ζούλα και εισήχθη στον Nasdaq το 2005 αντλώντας 201,6 εκατ. δολάρια. Με έδρα στο Στάμφορντ, στο Κονέκτικατ, με γραφεία στη Σιγκαπούρη και την Κοπεγχάγη, η Eagle επικεντρώνεται αποκλειστικά στο τμήμα πλοίων ξηρού φορτίου μεσαίου μεγέθους και κατέχει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους σκαφών Supramax / Ultramax στον κόσμο. Πρόκειται για 47 πλοία με μέση ηλικία 8,8 ετών.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΕGLE

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο τίτλος σε λίγες μόνο συνεδριάσεις κατέγραψε απόδοση της τάξης του 50% , με σημαντικό επίπεδο τα 24 δολάρια, που θα λειτουργήσουν και ως στήριξη στο ενδεχόμενο διόρθωσης.

Η Navios Maritime Holdings Inc. ("Navios") της Αγγελικής Φράγκου είναι μια παγκόσμια ναυτιλιακή και εφοδιαστική εταιρεία που εστιάζεται στη μεταφορά και τη μεταφόρτωση εμπορευμάτων ξηρού φορτίου, όπως σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα και σιτηρών. Η Navios διατηρεί γραφεία στον Πειραιά, την Νέα Υόρκη-ΗΠΑ, στο Μοντεβιδέο-Ουρουγουάη, την Αμβέρσα-Βέλγιο, το Μπουένος Άιρες-Αργεντινή και την Ασουνσιόν-Παραγουάη. Ο Όμιλος Navios περιλαμβάνει εταιρίες Navios Maritime Partners LP, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «NYSE: NMM» και Navios Maritime Acquisition Corporation, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο «NYSE: NNA». Συνολικά, ο όμιλος Navios ελέγχει 99 πλοία (ιδιόκτητα και μακροπρόθεσμα ναυλωμένα) και περίπου 10,7 εκατομμύρια dwt (70 πλοία ξηρού φορτίου χύδην = 7,4 εκατομμυρίων dwt και 29 πλοία τάνκερ = 3,3 εκατομμυρίων dwt)

ΓΡΑΦΗΜΑ ΝΑVIOS

Στο εβδομαδιαίο γράφημα της μετοχής, από τις αρχές του 2021 ο κινητός μέσος όρος των 50 εβδομάδων, λειτούργησε ως ισχυρή στήριξη, από όπου και ξεκίνησε έντονη ανοδική κίνηση, που επιταχύνθηκε μετά τη διάσπαση των 4,90 δολαρίων. Το επίπεδο αυτό αποτελεί και σημαντική στήριξη στη φάση διόρθωσης.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.