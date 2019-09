Είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε ξανά στην Ελλάδα

Του Απόστολου Σκουμπούρη

Ευρισκόμενος στην παγκόσμια dream team των δέκα κορυφαίων deal makers, με τους «Financial Times» να τον έχουν κατατάξει προ τριετίας στην επίλεκτη ομάδα (Ηall of Fame) των private equities, ενός κλάδου που διαχειρίζεται κεφάλαια 3 τρισ. δολαρίων, ασφαλώς δικαιούται να ομιλεί για επενδυτικά θέματα. Και όταν ομιλεί, να εισακούγεται με τη δέουσα προσοχή.

Ο λόγος για το Νίκο Σταθόπουλο, τον managing director της BC Partners, ενός από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds παγκοσμίως με υπό διαχείριση κεφάλαια 25 δισ. ευρώ, που την περασμένη Παρασκευή βρέθηκε στις Σάπες της Ροδόπης, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας μονάδας ενέσιμων φαρμάκων βραδείας αποδέσμευσης της Pharmathen.

Θυμίζουμε πως από το 2015, το 80% της Pharmathen πέρασε στη PC Partners, σε ένα deal που ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να είναι πλέον πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακευτικής εταιρείας, ασκώντας το management από κοινού με την οικογένεια Κάτσου που διατήρησε ποσοστό 20% στην εταιρεία.



Σε ερώτηση του Liberal στο περιθώριο της εκδήλωσης των εγκαινίων στη Ροδόπη για το πως βλέπει τις εξελίξεις στην Ελλάδα μετά την πολιτική αλλαγή, ο κ. Σταθόπουλος τόνισε ότι το επενδυτικό προφίλ της χώρας βελτιώνεται, καθώς η νέα κυβέρνηση είναι φιλική προς τις επενδύσεις.



«Μένει βεβαίως αυτό να φανεί περισσότερο το επόμενο διάστημα, εάν τα λόγια γίνουν πράξη για βελτίωση του συνολικού περιβάλλοντος», σημείωσε. Μάλιστα, επικαλέστηκε την αγγλική παροιμία «the truth is in the pudding», η οποία αναφέρεται στο γεγονός πως όλα κρίνονται στην πράξη και όχι στα λόγια).



Πάντως, αναγνώρισε πως οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από την κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι πάρα πολύ θετικές και ενθαρρύνουν έναν ξένο επενδυτή.



Τόνισε πως – παρ' ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και χειροπιαστό αυτή την ώρα – είναι έτοιμος να επενδύσει ξανά στην Ελλάδα, καθώς η αλλαγή στα πολιτικά πράγματα διαφοροποιεί εντελώς την κατάσταση.



«Η δυναμική της χώρας είναι μεγάλη. Είμαι έτοιμος να βάλω χρήματα στη χώρα» υπογράμμισε ο κορυφαίος Έλληνας fund manager, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να παγιωθούν οι αναπτυξιακοί ρυθμοί στη χώρα, ώστε να γίνει πιο εύκολη η προσέλκυση επενδυτών. Θα υπάρξει μεγάλη κινητικότητα εάν συνεχιστεί η μεγέθυνση της οικονομίας, συμπλήρωσε. Δίνοντας το στίγμα για το πώς η χώρα θα προσελκύσει επενδυτές τόνισε:



«Εμπιστοσύνη χρειάζεται ο επενδυτής. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να διαμορφωθεί ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον. Το ευρύτερο περιβάλλον είναι αυτό που βοηθά στο να βάλει ο επενδυτής χρήματα. Βεβαίως, κινητήριος δύναμη είναι η εταιρεία. Όμως, δεν μπορείς να την απομονώσεις από το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον».



Απαραίτητο, λοιπόν, συστατικό για τις επενδύσεις είναι η ανάπτυξη και θέλουμε ένα σταθερό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο. Θέλει ο επενδυτής να ξέρει ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και να είναι σταθερό το όλο πλαίσιο»



Επεξηγώντας περισσότερο το τι καθιστά ελκυστική μια χώρα ή μια εταιρεία, τόνισε ότι η ελκυστικότητα κάθε επένδυσης, σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη μιας χώρας αλλά και με την εξωστρέφεια που έχει. Γιατί, η Ελλάδα από μόνη της είναι μια μικρή αγορά. «Η αγορά είναι μικρή και για να έλθει κάποιος πρέπει να έχει ανάπτυξη συνολικά η οικονομία» και συμπλήρωσε:



Σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα έγινε ελκυστική επειδή όλα τα τελευταία χρόνια χαμήλωσαν οι μισθοί, ο κ. Σταθόπουλος διαφοροποίησε τη θέση του, σημειώνοντας ότι το βασικότερο στο αν είναι ελκυστική μια επιχείρηση ή συνολικά μια χώρα δεν είναι αυτό.



«Οι άνθρωποι δε θα επενδύσουν γιατί είμαστε φτηνοί. Το φτηνό είναι σχετικό. Αύριο μπορεί να είναι πάμφθηνο» τόνισε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι τα πιο κομβικά στοιχεία είναι το σταθερό φορολογικό πλαίσιο και οι ξεκάθαροι κανόνες που δε θα αλλάζουν διαρκώς.



Η Ελλάδα έχει και άλλες Pharmathen, σε πολλούς κλάδους



Ο κ. Σταθόπουλος σημείωσε πως θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά. Μπορεί η Pharmathen να είναι μοναδική στον κλάδο της, είπε χαριτολογώντας, όμως «η Ελλάδα δεν έχει μόνο μια Pharmathen. Υπάρχουν αντίστοιχα πολύ καλές εταιρείες και σε άλλους κλάδους» τόνισε.



Μιλώντας για την απόφαση να επενδύσει στη Pharmathen μέσα στη «φωτιά» της κρίσης, το 2015, με capital controls και όλα τα υπόλοιπα, τόνισε ότι «όλοι μας χαρακτήριζαν τρελούς. Όμως, βασικό κίνητρο επένδυσης στην Pharmathen ήταν ο εξαγωγικός προσανατολισμός της εταιρείας».



Αναφορικά με το που θα έβρισκε το νέο επενδυτικό ενδιαφέρον από τη χώρα μας τόνισε πως «οτιδήποτε έχει να κάνει με τεχνολογία, λογισμικό, εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας κ.λπ. και είναι εξαγώγιμο έχει ενδιαφέρον».



Ποιος είναι ο Νίκος Σταθόπουλος

Ο 49χρονος Νίκος Σταθόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν έκανε master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ. Μιλά πέντε γλώσσες, είναι μόνιμος κάτοικος Λονδίνου και εδώ και 22 εργάζεται στον τομέα των επενδύσεων, κλείνοντας μεγάλα deals ανά τον κόσμο.



Όπως προαναφέρθηκε, οι «Financial Times» τον τοποθέτησαν προ τριετίας στην... ελίτ και μεταξύ των δέκα κορυφαίων (Ηall of Fame) των private equities. Η παγκοσμίου κύρους εφημερίδα, κατάρτισε τον κατάλογο αφού αξιολόγησε περίπου 1.000 επαγγελματίες, θέτοντας ως κριτήρια τις επιδόσεις, τη φήμη και την πορεία των επενδύσεών τους την τελευταία 20ετία.



Είναι ο μόνος Έλληνας που έχει αυτή τη διάκριση, ενώ εδώ και 15 χρόνια βρίσκεται στη BC Partners, έχοντας μια σειρά από κορυφαία deal παγκοσμίου εκτοπίσματος. Στην πορεία αυτών των 15 ετών ο κ. Σταθόπουλος έχει επενδύσει σε επιχειρήσεις σε πέντε διαφορετικές χώρες, ενώ έχει εντάξει τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις σε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια.



Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, πριν το «χτύπημα» της Pharmathen, είχε επενδύσει στις TIM Hellas και Ηyatt Regency, ενώ έχει «ρίξει» στην Ελλάδα περισσότερα από 3 δισ. ευρώ αυτή τη 15ετία. Θυμίζουμε πως η BC Partners έχει πολύ ισχυρή επενδυτική παρουσία στη γειτονική Ιταλία, έχοντας επενδύσει συνολικά 14 δισ. ευρώ σε 13 διαφορετικές επιχειρήσεις.



Χαίρει μεγάλου σεβασμού στο διεθνή οικονομικό και επενδυτικό στίβο, ενώ πολύ συχνά είναι ομιλητής σε κορυφαία συνέδρια όπως το Νταβός.