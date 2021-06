MWC 2021: H Samsung παρουσιάζει τη νέα εμπειρία για Watch, δίνοντας μια πρώτη εικόνα του One UI Watch

Κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress (MWC) η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε την εμπειρία χρήσης του One UI Watch. Το νέο interface έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αναβαθμίσει περαιτέρω την εμπειρία συνδεσιμότητας μεταξύ Galaxy Watch και smartphone. Η Samsung επιβεβαίωσε πως το One UI Watch θα είναι διαθέσιμο για το Galaxy Watch στη νέα, ενοποιημένη πλατφόρμα που συν-δημιούργησε με την Google, φέρνοντας βελτιώσεις στην απόδοση, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα ανάμεσα σε Watch και Android smartphone και πρόσβαση σε ακόμη περισσότερες εφαρμογές. Επιπλέον, η Samsung αποκάλυψε πως το επερχόμενο Galaxy Watch θα είναι το πρώτο που θα διαθέτει την καινούργια ενοποιημένη πλατφόρμα και το One UI Watch, που θα παρουσιαστεί αργότερα φέτος το καλοκαίρι.

«Για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες αυτών των wearables, βασιζόμαστε στη μακρά τεχνογνωσία μας σε κινητές συσκευές και τις συνεργασίες μας με αξιόπιστους ηγέτες της βιομηχανίας, που έχουν εξελιχθεί μαζί μας», δήλωσε ο Patrick Chomet, EVP & Head of Customer Experience Office στο Mobile Communications Business της Samsung Electronics. «Μέσω αυτών των προσπαθειών, θα εμπλουτίσουμε την εμπειρία smartwatch που προσφέρουμε και την ευκολία του οικοσυστήματος Galaxy για τους καταναλωτές μας».

Το One UI Watch μαζί με τη νέα ενοποιημένη πλατφόρμα δημιουργεί μια εντελώς νέα εμπειρία στα Galaxy Watch. Στο πλαίσιο της νέας εμπειρίας, οι συμβατές με το ρολόι εφαρμογές που θα εγκαταστήσει ο χρήστης στο smartphone του, θα γίνουν αυτόματα download και στο smartwatch του. Για παράδειγμα, σε περίπτωση εξατομίκευσης της εφαρμογής του ρολογιού στο κινητό τηλέφωνο για να δείχνει διαφορετικές ώρες σε πόλεις ανά τον κόσμο, τότε αυτό θα ισχύει και για το smartwatch. Και αν ο χρήστης μπλοκάρει κλήσεις και μηνύματα από το ρολόι του, θα μπλοκάρονται αυτόματα και στο smartphone του.

Η νέα ενοποιημένη πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης και ενσωμάτωσης νέων λειτουργιών δημοφιλών εφαρμογών τρίτων μερών απευθείας στο Galaxy Watch. Έτσι, οι απαιτήσεις όλων θα ικανοποιηθούν, χάρη σε μια πληθώρα συνεργασιών:

Οι φίλοι της γυμναστικής που θέλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο εφαρμογές όπως οι adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddie, Strava και Swim.com.

Οι λάτρεις της ευεξίας που επιθυμούν να υιοθετήσουν μια πιο ισορροπημένη ρουτίνα στην καθημερινότητά τους με εφαρμογές όπως το Calm ή το Sleep Cycle.

Όλοι όσοι απολαμβάνουν τη μουσική ανακαλύπτοντας νέους καλλιτέχνες στο Spotify ή το YouTube Music.

Οι ατρόμητοι εξερευνητές που είναι έτοιμοι να πλοηγηθούν με το Google Maps.

«Η Samsung και η Google έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας και κάθε φορά που δουλεύουμε μαζί, η εμπειρία για τους καταναλωτές μας αναβαθμίζεται σημαντικά», δήλωσε ο Sameer Samat, Vice President of Product Management, Android and Wear, στη Google. «Αυτό, φυσικά, ισχύει και για τη νέα, ενοποιημένη πλατφόρμα, που θα διατεθεί για πρώτη φορά στο νέο Galaxy Watch της Samsung. Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε, σε συνεργασία με τη Samsung, μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας, ταχύτερη απόδοση και ένα εύρος εφαρμογών, πολλών εξ αυτών της Google, σε μια ολοκαίνουργια εμπειρία wearable».

Επιπρόσθετα, η Samsung θα παρέχει ένα βελτιωμένο εργαλείο σχεδίασης του καντράν του ρολογιού, διευκολύνοντας περισσότερο από ποτέ τους σχεδιαστές κατά τη δημιουργία νέων καντράν ρολογιού. Αργότερα φέτος, οι προγραμματιστές για Android συσκευές θα δημιουργήσουν νέα, διασκεδαστικά σχέδια που θα προστεθούν στη συνεχώς αυξανόμενη συλλογή για καντράν ρολογιών της Samsung. Έτσι οι καταναλωτές θα έχουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες για προσαρμογή ανάλογα με τη διάθεση, τη δραστηριότητα και την προσωπικότητά τους.

Το νέο Galaxy Watch θα είναι η πρώτη συσκευή που θα διαθέτει το One UI Watch και τη νέα, ενοποιημένη πλατφόρμα, η οποία θα ανακοινωθεί, μεταξύ άλλων, αργότερα φέτος το καλοκαίρι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Samsung, επισκεφθείτε το Samsung.gr