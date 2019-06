«Απειλές» Τραμπ για νέους δασμούς 300 δισ. δολαρίων στα κινεζικά προϊόντα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα κατά τουλάχιστον 300 δισ. δολάρια άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους σύμφωνα με το Reuters.

«Στις διαπραγματεύσεις μας με την Κίνα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν» είπε αρχικά ο αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει ότι «θα δούμε τι θα γίνει.. Θα μπορούσα να αυξήσω τους δασμούς τουλάχιστον κατά 300 δισ. δολάρια και θα το κάνω τη σωστή στιγμή» είπε σύμφωνα με το πρακτορείο προσθέτοντας άλλο ένα επεισόδιο στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη.

Πάντως, όπως μεταδίδει το Reuters ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποσαφήνισε σε ποια κατηγορία προϊόντων αναφέρεται.

«Μέτωπο» και με το Μεξικό

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς «ανεπαρκή» την «πρόοδο» που αναγνώρισε ότι σημειώθηκε στις συνομιλίες στελεχών της κυβέρνησής του με αντιπροσωπεία του Μεξικού για την αναχαίτιση των ροών παράτυπων μεταναστών προς τη χώρα του, ενημέρωσε ότι οι διμερείς διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σήμερα και διεμήνυσε ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι δασμοί 5% που απειλεί να επιβάλλει σε όλα τα εισαγόμενα μεξικανικά αγαθά θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα.

«Οι συνομιλίες για τη μετανάστευση στον Λευκό Οίκο με τους αντιπροσώπους του Μεξικού τερματίστηκαν για σήμερα. Γίνεται πρόοδος, αλλά είναι ανεπαρκής», ανέφερε ο Τραμπ, ο οποίος κάνει περιοδεία στην Ευρώπη, μέσω Twitter.

«Οι συνομιλίες με το Μεξικό θα επαναληφθούν αύριο [σήμερα Πέμπτη]», συμπλήρωσε· όμως, «εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι δασμοί επιπέδου 5% θα αρχίσουν [να εφαρμόζονται] τη Δευτέρα, με μηνιαίες αυξήσεις [5%] βάσει του προγράμματος» που έχει ήδη ορίσει ο ίδιος ώσπου να φθάσουν το 25% τον Οκτώβριο, διεμήνυσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!