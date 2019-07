«Insight TV»: Το κανάλι της περιπέτειας για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω της Nova

H πλατφόρμα της Nova, του κορυφαίου παρόχου συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, εμπλουτίζεται με το κανάλι Insight TV. Το κανάλι αποτελεί κορυφαίο δημιουργό περιεχομένου δράσης και περιπέτειας, το οποίο παρουσιάζεται από influencers παγκοσμίου βεληνεκούς.

Το νέο κανάλι προβάλλεται από τη θέση 118 στην Ελλάδα, αποτελώντας έναν μοναδικό προορισμό για action sports και lifestyle περιεχόμενο, αλλά και ψυχαγωγικών shows. Στόχος του καναλιού είναι να μεταφέρει τους θεατές σε ένα περιβάλλον απόλυτης περιπέτειας και δοκιμασίας των ανθρώπινων ορίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Το Insight TV παρουσιάζει συναρπαστικές ιστορίες και εμπειρίες από ανθρώπους που θεωρούνται ειδήμονες στο είδος τους και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια followers.

Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπομπές όπως: «Access All Areas»(Entertainment), «Dangerous Waters»(Sports reality), «Beyond the Boundary» (Sports reality), «THRU»(Adventure Gameshow), «F2: Tackling Europe» (Sports reality), «Soundtrek Everest»(Entertainment), «Secrets of the Brain»(Science and Technology) και πολλές άλλες.