Η νέα εποχή της Άβαξ - Τι αναμένει για τις κατασκευές

Φωτογραφία αρχείου

Ύστερα από πολλά χρόνια στασιμότητας, λόγω των ιδιαίτερα αργών ρυθμών δημοπράτησης νέων έργων σε τέτοιο βαθμό που αυτά να παραμένουν εσαεί…μακέτα, ο κατασκευαστικός όμιλος Άβαξ βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης. Την αλλαγή σελίδας της εισηγμένης φανερώνουν τα μεγέθη πρώτου εξαμήνου που είναι βελτιωμένα “above and below the line”, δηλαδή σε επίπεδο τόσο καθαρών αποτελεσμάτων όσο και των υπολοίπων μεγεθών.

Έτσι, το πρώτο εξάμηνο, η Άβαξ, σε ετήσια βάση, αύξησε κατά 24,7% τον κύκλο εργασιών στα 324,3 εκατ. Από αυτά 254,3 εκατ. ευρώ προέρχονται από κατασκευές (78% των συνολικών εσόδων του ομίλου), 1.9 εκατ. ευρώ από παραχωρήσεις (30,4% των συνολικών εσόδων), 62,7 εκατ. ευρώ από ενέργεια (19,9% των συνολικών εσόδων) και 5,4 εκατ. από λοιπές δραστηριότητες (7,1% των συνολικών εσόδων).

Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 32,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,2%. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 8,7%, σε 24,7 εκατ. έναντι 22,7 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, ενώ βελτιωμένα κατά 23,3%, στα 7,6 εκατ. ευρώ είναι και τα κέρδη προ φόρων.

Επίσης, οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), μειώθηκαν από 453 εκατ.ευρώ στα τέλη του 2020, σε 428,5 εκατ. ευρώ στα τέλη του πρώτου εξαμήνου.

Η επιστροφή των κατασκευών



Η διοίκηση της Άβαξ, κατέγραψε ανάκαμψη του τομέα των κατασκευών το α’ εξάμηνο, μετά την ανάσχεση που υπήρξε το 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Βασικές αιτίες των ενισχυμένων επιδόσεων είναι η βελτίωση του μείγματος έργων, ιδίως στη μητρική, με την απεμπλοκή από παλαιότερα ζημιογόνα έργα στον Περσικό Κόλπο, και την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των εργοταξίων και της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο κατασκευαστικός τομέας συνεχίζει να εισφέρει πάνω από τα τρία τέταρτα των συνολικών εσόδων του ομίλου, ενώ τα διεθνή έργα αύξησαν περαιτέρω την αναλογία τους έναντι των εγχώριων έργων, φτάνοντας στο πρώτο εξάμηνο του 2021 το 75% του συνόλου των εσόδων του κατασκευαστικού τομέα. Η συμμετοχή του διεθνούς σκέλους των κατασκευών στο συνολικό μείγμα εσόδων αυξήθηκε ελαφρώς, φτάνοντας το 59% στο πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι 57% στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 και του 2019. Έτσι, στις κατασκευές ο τζίρος αυξήθηκε στα 254 εκατ. ευρώ από 200,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα Ebitda ενισχύθηκαν σε 17,8 εκατ. ευρώ από 15 εκατ. ευρώ. Η Άβαξ διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 650 εκατ. ευρώ, ενώ μετά το πρώτο εξάμηνο, η κατασκευαστική υπέγραψε νέες συμβάσεις, όπως αυτή της γραμμής 4 του Μετρό, με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Παραχωρήσεις - Ενέργεια



Στις παραχωρήσεις υπάρχει ανάκαμψη κυκλοφοριακού φόρτου που συνεχίζεται, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου προ της πανδημίας. Επισημαίνεται ότι οι παραχωρησιούχες εταιρείες των οποίων επηρεάστηκαν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα από τα κυβερνητικά μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, κίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες απαίτησης αποζημίωσης για τα διαφυγόντα έσοδα. Στις παραχωρήσεις ο τζίρος ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα Ebitda αυξήθηκαν σε 14,8 εκατ. ευρώ από 9 εκατ. ευρώ.

Η δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2021 ενισχύθηκε κατά 32,64% στις νέες εκπροσωπήσεις συγκριτικά με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, ενώ το εκπροσωπούμενο φορτίο αυξήθηκε κατά 12,2%. Η δραστηριότητα της προμήθειας φυσικού αερίου αύξησε τους εκπροσωπούμενους πελάτες κατά 59,70% και το αντίστοιχο εκπροσωπούμενο φορτίο κατά 161,27% ως αποτέλεσμα της διείσδυσης και σε βιομηχανικούς πελάτες.

Ο κύκλος εργασιών από την δραστηριότητα της Προμήθειας (εμπορία) ξεπέρασε τα 58 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.