H Samsung Electronics κέρδισε 71 βραβεία Design στη διοργάνωση iF

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι απέσπασε ρεκόρ βραβείων, συνολικά 71, στην παγκοσμίου φήμης διοργάνωση International Forum (iF) Design Award 2021. Η Samsung κέρδισε δύο χρυσά βραβεία, μεταξύ των συνολικά 36 βραβείων, για προϊοντικό σχεδιασμό, 10 για επαγγελματικά concepts, 11 για σχεδιασμό επικοινωνίας, 5 για design συσκευασίας, και 9 για εμπειρία χρήστη (UX), επιφάνεια διεπαφής χρήστη (UI) και σχεδιασμό υπηρεσίας. Ο συνολικός αριθμός βραβείων αποτελεί ρεκόρ για την εταιρεία.

Με χρυσό βραβείο αναγνωρίστηκαν ο καθαριστής αέρα BESPOKE AX9000N και η σειρά με πάνελ για οικιακές συσκευές BESPOKE City Color Edition. Ο καθαριστής αέρα BESPOKE AX9000N αναγνωρίστηκε για το καινοτόμο concept του, σύμφωνα με το οποίο οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν το σχεδιασμό της πρόσοψης του καθαριστή σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Επιπλέον, η σειρά με πάνελ BESPOKE City Color Edition αναγνωρίστηκε για την ποικιλία χρωμάτων και υλικών για οικιακές συσκευές, όπως τα ψυγεία, οι επαγωγικές εστίες και οι φούρνοι. Η σειρά BESPOKE City Color Edition προσφέρει χρωματικές παλέτες εμπνευσμένες από διάφορες πόλεις, όπως η Στοκχόλμη, το Βερολίνο και η Σεούλ.

«Είναι σημαντικό να παρέχουμε διαφοροποιημένη εμπειρία στους καταναλωτές και να προσθέτουμε ουσιαστική αξία στη ζωή τους», δήλωσε ο Dontae Lee, Executive Vice President και Head of Corporate Design Center στη Samsung Electronics. «Θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο για να παρέχουμε σχέδια που βελτιστοποιούν τη ζωή των καταναλωτών, μέσω νέων ιδεών και καινοτόμων προσεγγίσεων».

Στην προϊοντική κατηγορία, πλήθος προϊόντων της Samsung διακρίθηκαν για το σχεδιασμό τους, μεταξύ των οποίων:

η τηλεόραση QLED 8K, με infinity σχεδιασμό οθόνης, για καθηλωτική εμπειρία και μειωμένα πλαίσια οθόνης.

ο premium προβολέας The Premiere, για οικιακή χρήση, εξοπλισμένος με τεχνολογίες Triple Laser και Ultra Short Throw.

το πλυντήριο WW8000T και το στεγνωτήριο DV8000T, που μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο, ή το ένα δίπλα στο άλλο, ή αυτόνομα, ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο.

τα smartphones Galaxy Z Fold2 και Galaxy Z Flip, που παρέχουν τη μοναδική και καινοτόμο εμπειρία χρήσης των αναδιπλούμενων smartphones.

Σε άλλες κατηγορίες διακρίθηκαν προϊοντικοί σχεδιασμοί της Samsung που λαμβάνουν υπόψη την προσβασιμότητα και το περιβάλλον, μεταξύ των οποίων:

το πλυντήριο WW8000T και το στεγνωτήριο DV8000T για την εμπειρία χρήστη (UX), με έξυπνη και εύκολη χρήση, ενδείξεις Braille και σχεδιασμό ηχητικής απόκρισης, που υποδεικνύουν τα διαφορετικά προγράμματα ή τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, για βελτιωμένη προσβασιμότητα.

το Eco-Packaging, η βιώσιμη συσκευασία προϊόντων που διευκολύνει την ανακύκλωση των κουτιών.

Η εκδήλωση iF Design Award διοργανώνεται από την εταιρεία iF International Forum Design GmbH, στη Γερμανία από το 1953. Οι υποψηφιότητες υπόκεινται σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που περιλαμβάνουν την διαφοροποίηση και τον αντίκτυπο, σε 9 κλάδους και κατηγορίες: το προϊόν, τη συσκευασία, την επικοινωνία, το επαγγελματικό concept, την αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, την αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό υπηρεσίας, την εμπειρία χρήστη (UX) και την επιφάνεια διεπαφής χρήστη.

Οι νικητές των iF Design Award 2021 ανακοινώνονται online στο website και την εφαρμογή της διοργάνωσης iF Design Award. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το https://ifworlddesignguide.com