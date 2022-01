Google: Αγοράζει γραφεία στο Λονδίνο έναντι 1 δισ. δολαρίων

Παρά το γεγονός ότι η τηλεργασία ανθεί λόγω της πανδημίας, η Google ανακοίνωσε την αγορά έναντι του ποσού του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ενός κτιριακού συγκροτήματος, όπου στεγάζεται ένα μέρος των γραφείων της στο Λονδίνο.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός κατασκευάζει, επίσης, έναν μνημειώδη νέο χώρο, έκτασης άνω των 90.000 τετραγωνικών μέτρων, στη συνοικία Κινγκ Κρος, ένα σχέδιο που έχει ήδη ανακοινώσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών.

Χάρη στην απόκτηση αυτών των γραφείων, τα οποία έως σήμερα ενοικίαζε, «η Google θα έχει τη δυνατότητα να υποδεχθεί 10.000 εργαζόμενους στους χώρους της στη Βρετανία, περιλαμβανομένου του νέου σχεδίου του Κινγκ Κρος», ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία σε ένα δελτίο τύπου.

Η Google απασχολεί, μέχρι στιγμής, περισσότερους από 6.400 ανθρώπους στη χώρα, εκ των οποίων σχεδόν 700 που προσέλαβε τον περασμένο χρόνο.

Μετά την «έκρηξη» της τηλεργασίας με την πανδημία, αυτή η αγορά στο Σεντ Γκιλς, στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας, «μαρτυρά τη συνεχή εμπιστοσύνη της Google στο γραφείο ως μέρος συνεργασίας και σύνδεσης από κοντά», σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Η καλιφορνέζικη εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει «πολλά εκατομμύρια λίρες» για την ανακαίνιση του συγκροτήματος, με «νέους χώρους συνεργασίας» που θα μπορούν να διαρθρωθούν με διαφορετικούς τρόπους, βάσει των αναγκών, όπως επίσης στεγασμένους εξωτερικούς χώρους «για να μπορεί κανείς να εργαστεί στον καθαρό αέρα».

Αυτό το συγκρότημα που περιλαμβάνει τρία κτίρια και περιβάλλει μια κεντρική δημόσια πλατεία σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ρένζο Πιάνο. Φιλοξενεί και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα επηρεαστούν από την αλλαγή του ιδιοκτήτη.

Η επένδυση που ανακοινώθηκε σήμερα «είναι μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης στη Βρετανία ως τεχνολογικό πόλο πρώτης γραμμής» και «την απόδειξη ότι η χώρα παραμένει μία από τις ελκυστικότερες περιοχές παγκοσμίως για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους», χαιρέτισε ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, με μήνυμά του στο Twitter.

This investment in jobs from Google is a big vote of confidence in the UK as a world-leading tech hub.



It is also proof that this country continues to be one of the most attractive places in the world for leading firms to grow their business. https://t.co/0sTMB4e98p