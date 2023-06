Ζυρίχη: Κρέμασαν ομοίωμα του Ερντογάν - Εκλήθη στο τουρκικό υπ. Εξωτερικών ο Ελβετός πρέσβης

Νέο περιστατικό με κρέμασμα και κάψιμο ομοιώματος του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών που κάλεσε για εξηγήσεις τον Ελβετό πρέσβη.

Σύμφωνα με τη milliyet το συμβάν διοργανώθηκε από υποστηρικτές του PKK κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην ελβετική πρωτεύουσα.

Η αστυνομία δεν παρενέβη, αναφέρει το τουρκικό μέσο, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης που δια μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών κλήθηκε ο ο Πρέσβης της Ελβετίας στην Άγκυρα Ζαν Ντάνιελ Ρουτς για εξηγήσεις.

The #Swiss ambassador in Ankara was summoned to the Turkish Foreign Ministry, where he was protested about the action in #Zurich.

Earlier, a political action was held in Switzerland against #Erdogan. Activists hung a dummy similar to Erdogan by the neck, set it on fire.#Turkey pic.twitter.com/NcmpJofxJH