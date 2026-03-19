Ζελένσκι: Ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία το πακέτο βοήθειας 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ

Ένα πακέτο βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επί του παρόντος έχει μπλοκαριστεί από την Ουγγαρία, είναι ζωτικής σημασίας για το Κίεβο, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια «πολύ δύσκολη» κατάσταση εν μέσω της σύγκρουσης με τη Ρωσία, δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε δηλώσεις του προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται παραγωγικά με την ΕΕ για την αποκατάσταση του πετρελαιαγωγού «Druzhba» που υπέστη ζημιές από τη Ρωσία, και ότι έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία ενδέχεται να ξαναρχίσουν σύντομα.