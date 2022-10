Ζελένσκι σε Σούνακ: Να ενισχύουμε την στρατηγική μας σύμπραξη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον νέο βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σας εύχομαι να ξεπεράσετε με επιτυχία όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η βρετανική κοινωνία και ολόκληρος ο κόσμος. Είμαι έτοιμος να συνεχίσουμε να ενισχύουμε από κοινού την ουκρανοβρετανική στρατηγική σύμπραξη», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter απευθύνοντας τα συγχαρητήριά του στον Ρίσι Σούνακ.

Congratulations to @RishiSunak on taking office as 🇬🇧 Prime Minister! I wish you to successfully overcome all the challenges facing British society and the whole world today. I’m ready to continue strengthening the 🇺🇦-🇬🇧 strategic partnership together!