Ζελένσκι: Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει

Ο αγωγός πετρελαίου Druzhba («Φιλία» στα ρωσικά) που διοχετεύει πετρέλαιο προς την Ευρώπη είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στον τμήμα του αγωγού που υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο.

Обговорили наші пріоритети в енергетичній співпраці з партнерами.



Перше: в умовах кризи через війну в Ірані важливо виконати повністю домовленості щодо постачання в Україну необхідних обсягів пального. На квітень і травень обсяги забезпечені.



Друге: вже на цей тиждень готуємо… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2026

«Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα του αγωγού Druzhba, που υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ελπίζει ότι η Βουδαπέστη ως απάντηση θα αποδεσμεύσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.

Reuters: Η Ρωσία θα διακόψει τις ροές πετρελαίου από το Καζακστάν στη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba

Παράλληλα, η Ρωσία αναμένεται να διακόψει από την 1η Μαΐου τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba, σύμφωνα με τρεις πηγές από τον κλάδο της βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα πηγές, που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι το αναθεωρημένο πρόγραμμα εξαγωγών έχει ήδη αποσταλεί σε Καζακστάν και Γερμανία.

Οι πολιτικές και επιχειρηματικές σχέσεις της Ρωσία με τη Γερμανία έχουν επιδεινωθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, με το Βερολίνο να στηρίζει το Κίεβο.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν είχε γνώση μιας τέτοιας κίνησης. «Θα προσπαθήσουμε να το επιβεβαιώσουμε», ανέφερε σε δημοσιογράφους.

Η Γερμανία έθεσε το 2022 υπό κρατικό έλεγχο τις τοπικές μονάδες της Rosneft, της μεγαλύτερης ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας, ανατρέποντας δεκαετίες ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν προς τη Γερμανία μέσω του αγωγού Druzhba ανήλθαν το 2025 σε 2,146 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή περίπου 43.000 βαρέλια ημερησίως, αυξημένες κατά 44% σε σύγκριση με το 2024.

Το Καζακστάν προμηθεύει τη Γερμανία μέσω του βόρειου κλάδου του αγωγού, που διέρχεται από την Πολωνία, ενώ οι ροές έχουν διακοπεί επανειλημμένα λόγω επιθέσεων ουκρανικών drones σε ρωσικό έδαφος.

Το διυλιστήριο PCK στο Σβεντ, ένα από τα μεγαλύτερα της Γερμανίας, τροφοδοτείται εν μέρει με καζακικό πετρέλαιο μέσω του αγωγού, μετά τη διακοπή των ρωσικών παραδόσεων το 2022, με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.