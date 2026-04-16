Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν αξίζει καμία χαλάρωση της παγκόσμιας πολιτικής ή άρση κυρώσεων

Νέα έκκληση απηύθυνε προς τους εταίρους ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία και να παραδώσουν εγκαίρως τη βοήθεια που έχουν υποσχεθεί στην Ουκρανία, ύστερα από τις τελευταίες επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους.

«Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι σημαντικό να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία εγκαίρως» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Another night has proven that Russia does not deserve any easing of global policy or lifting of sanctions. Russia is betting on war, and the response must be exactly that: we must defend lives with all available means, and we must also apply pressure for the sake of peace with… pic.twitter.com/jHsZjsgXt9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 16, 2026

«Μια ακόμη νύχτα απέδειξε ότι η Ρωσία δεν αξίζει καμία χαλάρωση της παγκόσμιας πολιτικής ή άρση κυρώσεων. Η Ρωσία ποντάρει στον πόλεμο, και η απάντηση πρέπει να είναι ακριβώς αυτή: πρέπει να υπερασπιστούμε ζωές με όλα τα διαθέσιμα μέσα, και πρέπει επίσης να ασκούμε πίεση για χάρη της ειρήνης με την ίδια πλήρη δύναμη. Είμαι ευγνώμων σε όσους στον κόσμο εργάζονται μαζί μας με αυτόν τον τρόπο και βοηθούν την Ουκρανία έγκαιρα και ολοκληρωμένα, πλήρως εν γνώσει τους ότι κάθε πράξη υποστήριξης μετράει πραγματικά για τη διάσωση ζωών. Ευχαριστώ τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Ιταλία, με τις οποίες έχουμε ήδη επιτύχει νέες συμφωνίες για την υποστήριξη της αεράμυνάς μας. Εργαζόμαστε με τις Κάτω Χώρες για επιπλέον προμήθειες. Το πρωί, έλαβα έκθεση από τον Διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας. Σχεδόν 700 ρωσικά drones εκτοξεύτηκαν την προηγούμενη ημέρα, μέχρι το βράδυ και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Υπήρξαν επίσης πύραυλοι – 19 βαλλιστικοί, καθώς και πυραυλικοί πύραυλοι κατά τη νύχτα. Οι περισσότεροι βαλλιστικοί πύραυλοι είχαν στόχο το Κίεβο. 636 drones και ορισμένοι από τους πυραύλους καταρρίφθηκαν. Δυστυχώς, όχι όλοι. Υπήρξαν ευστοχίες και ζημιές σε απλές κατοικίες. Τραγικά, υπάρχουν θύματα στην Οδησσό, το Κίεβο και το Ντνίπρο. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα αγόρι – ήταν 12 ετών. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους τους. Μέχρι στιγμής, 100 άνθρωποι αναφέρονται ως τραυματίες ως συνέπεια αυτής της μοναδικής μαζικής ρωσικής επίθεσης. Δεν μπορεί να υπάρξει κανονικοποίηση της Ρωσίας όπως είναι σήμερα. Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να λειτουργεί. Και είναι σημαντικό να εκπληρωθεί κάθε υπόσχεση βοήθειας προς την Ουκρανία έγκαιρα. Υπάρχουν πολλές πολιτικές δεσμεύσεις από εταίρους που έχουν ήδη ανακοινωθεί αλλά δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί – συμπεριλαμβανομένων στο πλαίσιο του Ramstein και διμερώς. Έχω δώσει εντολή στον Διοικητή των Αεροπορικών Δυνάμεων να επικοινωνήσει με εκείνους τους εταίρους που προηγουμένως δεσμεύτηκαν να παρέχουν πυραύλους για τα Patriot και άλλα συστήματα. Αναμένω έκθεση για τα αποτελέσματα» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.