Ζελένσκι από Κατάρ: Θέλουμε ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής

«Θέλουμε να αναπτύξουμε μακροχρόνιους και ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας με δημοσιογράφους μέσω Zoom κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Κατάρ, η οποία είναι η τελευταία στην περιοδεία του στην περιοχή.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, αυτό περιλαμβάνει κοινή παραγωγή, συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, επενδύσεις και ανταλλαγή εμπειριών από το πεδίο της μάχης.

«Οι απλές πωλήσεις δεν μας ενδιαφέρουν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θέλουμε συστημικές σχέσεις, όπου οι εξαγωγείς κερδίζουν έσοδα και η Ουκρανία λαμβάνει επαρκή κεφάλαια για να επενδύσει στην εγχώρια παραγωγή».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο έχει ήδη υπογράψει μια 10ετή συμφωνία που σχετίζεται με την ασφάλεια με τη Σαουδική Αραβία και μια 10ετή συμφωνία με το Κατάρ, ενώ αναμένεται παρόμοια συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις επόμενες ημέρες.