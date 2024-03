Ασάνζ: Το βρετανικό δικαστήριο αποφάσισε ότι μπορεί να προσφύγει κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ

Το δικαίωμα μιας τελευταίας προσφυγής ενάντια στην έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ, αποφάσισε την Τρίτη το βρετανικό δικαστήριο, ο οποίος διώκεται βάσει ενός νόμου του 1917 για κατασκοπεία.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο Ασάνζ μπορεί να συνεχίσει την προσφυγή κατά της έκδοσής του σε νέα πλήρη ακροαματική συνεδρίαση, εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παράσχουν «ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις» για το αν μπορεί να επικαλεσθεί την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ (Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Πολίτη) και για το αν ενδέχεται να απειληθεί με τη θανατική ποινή.

Οι δικαστές έδωσαν προθεσμία τριών εβδομάδων στις αμερικανικές αρχές για να παράσχουν αυτές τις εγγυήσεις.

«Αν δεν δοθούν οι διαβεβαιώσεις αυτές» μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία, ο Τζούλιαν Ασάνζ θα μπορέσει να προσφύγει κατά της απόφασης για την έκδοσή του, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο 2022 από τη βρετανική κυβέρνηση, αποφάσισαν οι δικαστές Βικτόρια Σαρπ και Τζέρεμι Τζόνσον.

Αν δοθούν, μια νέα ακροαματική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου, πριν οι δικαστές αποφασίσουν αν θεωρούν ικανοποιητικές αυτές τις εγγυήσεις, για να αποφασισθεί αν ο Τζούλιαν Ασάνζ μπορεί ή όχι να προχωρήσει σε μια τελευταία προσφυγή στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια υπόθεση που έχει γίνει σύμβολο των απειλών κατά της ελευθερίας του Τύπου.

Οι υποστηρικτές του Τζούλιαν Ασάνζ είχαν σε κάθε περίπτωση προειδοποιήσει πως σε περίπτωση ήττας στο δικαστήριο, θα προσέφευγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την ελπίδα να κάνουν να ανασταλεί η έκδοση.

Θυμίζεται ότι, η αμερικανική δικαιοσύνη διώκει τον Τζούλιαν Ασάνζ επειδή δημοσίευσε από το 2010 περισσότερα από 700.000 απόρρητα έγγραφα για τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, ιδίως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης 175 ετών σε αυτήν την υπόθεση που έχει αναχθεί σε σύμβολο των απειλών σε βάρος της ελευθερίας του Τύπου.

