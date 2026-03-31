Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο δεξαμενόπλοιο Al Salmi που δέχθηκε επίθεση κοντά στα Στενά του Ορμούζ
31/03/2026 • 07:37
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, τα ξημερώματα της Τρίτης πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά κοντά στα Στενά του Ορμούζ αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα.

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν 31 ναυτικά μίλια (πάνω από 57 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ντουμπάι όταν το έπληξε βλήμα στη δεξιά πλευρά, ανέφερε το UKMTO, επικαλούμενο αξιωματούχο ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας στην οποία ανήκει το σκάφος.

Το πλήρωμα αναφέρθηκε πως είναι ασφαλές. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επίπτωση, πάντα κατά το UKMTO.

Η Kuwait Petroleum Corporation, ανέφερε ότι το γιγαντιαίο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Al Salmi αποτέλεσε άμεσο στόχο ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο σκάφος καθώς και πυρκαγιά στο εσωτερικό του, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν πλήρως φορτωμένο τη στιγμή του περιστατικού, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή πετρελαιοκηλίδα στα γύρω ύδατα. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για το συμβάν σε αυτό το στάδιο.

Οπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι, τα 24 μελη του πληρώματος του κουβεϊτιανού δεξαμενόπλοιου, που δέχθηκε επίθεση στα ύδατα του Ντουμπάι κοντά στο στενό του Ορμούζ, είναι ασφαλή.Το γραφείο ανέφερε επίσης ότι οι ναυτικές ομάδες πυρόσβεσης εργάζονται αυτή τη στιγμή για τον έλεγχο της φωτιάς και τη διαχείριση του συμβάντος σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες. 

