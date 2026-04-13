ΥΠΕΞ Λιβάνου: Επιδιώκουμε με άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μια εκεχειρία, δεν εμπλεκόμαστε με Ιράν-ΗΠΑ

Οι επερχόμενες άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ υπογραμμίζουν την ανεξαρτησία του Λιβάνου από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Γιούσεφ Ράγκι στον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ.

I received a call from the German Foreign Minister @AussenMinDE Johann Wadephul, who expressed his country’s firm support for the efforts of the Lebanese government to assert its sovereignty and achieve stability. He also emphasized that Germany is working toward reaching a… — Youssef Raggi (@YoussefRaggi) April 13, 2026

«Ο Λίβανος επιδιώκει, μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, να καταλήξει σε εκεχειρία», έγραψε ο Ράγκι στο X μετά την συνομιλία του με τον Βάντεφουλ.

«Τόνισα ότι αυτή η γραμμή έχει στην πράξη ενισχύσει τον διαχωρισμό μεταξύ του λιβανικού φακέλου και της ιρανικής γραμμής».

Στις συνομιλίες στο Πακιστάν το Σαββατοκύριακο, το Ιράν απαίτησε να συμπεριληφθεί η διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ ως μέρος μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Απειλώντας το Ιράν και τον λιβανέζικο πληρεξούσιό του, τη Χεζμπολάχ, ο Ράγκι λέει ότι τόνισε επίσης «ότι μόνο το λιβανέζικο κράτος έχει την εξουσία να διαπραγματεύεται εκ μέρους του Λιβάνου, σε ένα σαφές μήνυμα που αποκαθιστά την αρχή της εθνικής κυριαρχίας στην καρδιά της λιβανέζικης διπλωματίας».