ΥΠΕΞ Ιράν: Θα απαντήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο στην πρόταση των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε το Σάββατο (31/05) ότι ο ομόλογός του από το Ομάν παρουσίασε «στοιχεία» αμερικανικής πρότασης για συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια σύντομης επίσκεψής του στην Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, «μετέβη σήμερα στην Τεχεράνη για να παρουσιάσει στοιχεία από αμερικανική πρόταση στην οποία (το Ιράν) θα απαντήσει με κατάλληλο τρόπο», δήλωσε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

