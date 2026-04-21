Υπ. Πληροφοριών Σουηδίας: Η Ρωσία «επεξεργάζεται» τα δεδομένα για να κρύψει την πραγματική οικονομική της κατάσταση

Η σουηδική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών κρίνει ότι η Ρωσία «επεξεργάζεται» τα στοιχεία της για να κρύψει την πραγματική οικονομική της κατάσταση, διατηρώντας τους στρατηγικούς της στόχους κυρίως απέναντι στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των σουηδικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας (Must), που δόθηκε αργά χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα, η Μόσχα αποκρύπτει τις οικονομικές της δυσκολίες προκειμένου «να φαίνεται πιο ανθεκτική από αυτό που είναι στην πραγματικότητα».

Η Ρωσία αντιμετωπίζει σίγουρα «υψηλότερο πληθωρισμό και πιο μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα» από αυτό που δημοσιοποιεί επισήμως, σύμφωνα με τη Must.

«Παρά τις υψηλές τιμές πετρελαίου που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό, οι οποίες έχουν επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τα έσοδά της, θα χρειαζόταν η τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι στη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους για να απορροφήσει το ρωσικό δημοσιονομικό έλλειμμα», έγραψε επίσης σε ανακοίνωσή της.

«Η αδυναμία της οικονομίας δεν έχει συνέπειες στους στρατηγικούς στόχους» της χώρας, πρόσθεσε ωστόσο ο Τόμας Νίλσον, επικεφαλής της Must.

Σύμφωνα με τη σουηδική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, η Ρωσία παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διεξάγει «υβριδικές» ενέργειες στις χώρες της ΕΕ και του NATO.

«Πρόκειται για μια πολιτική κι όχι οικονομική απόφαση», υπογράμμισε ο Τόμας Νίλσον. «Ωστόσο οι οικονομικοί περιορισμοί και οι κυρώσεις έχουν μια επίδραση στο είδος των στρατιωτικών δυνατοτήτων που μπορεί η Ρωσία να κινητοποιήσει και στην ταχύτητα με την οποία μπορεί να το κάνει», κατέληξε ο επικεφαλής της Must.