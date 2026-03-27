Υπ. Εμπορίου Κίνας: Είμαστε πρόθυμοι να αυξήσουμε τις εισαγωγές μας από την ΕΕ

Η Κίνα είναι πρόθυμη να αυξήσει «ενεργά» τις εισαγωγές της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζει ότι η Ένωση των 27 κρατών-μελών θα χαλαρώσει τους ελέγχους στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας προς την Κίνα και θα αποφύγει την πολιτικοποίηση των εμπορικών ζητημάτων, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Wang Wentao στον ομόλογό του από την ΕΕ.

Η Κίνα ελπίζει επίσης ότι η ΕΕ θα αντιμετωπίσει την ανάπτυξή της «ορθολογικά και αντικειμενικά», θα χειριστεί κατάλληλα τις τριβές και τις διαφορές και θα προωθήσει από κοινού την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, δήλωσε ο Wang.

Έκανε αυτές τις δηλώσεις στον Ευρωπαίο Επίτροπο Εμπορίου, Maros Sefcovic, την Πέμπτη, στο περιθώριο μιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο Καμερούν, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου του Wang που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.