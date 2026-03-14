Υπ. Δικαιοσύνης Λιβάνου: Η Χεζμπολάχ αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη στη χώρα

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Λιβάνου, Άντελ Νασάρ, δήλωσε ότι η άρνηση της Χεζμπολάχ να συνεργαστεί με τη λιβανική κυβέρνηση και η απόφαση της οργάνωσης να εκτοξεύσει ρουκέτες προς το Ισραήλ, έχουν δώσει στο Ισραήλ το «πρόσχημα» για να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της χώρας.

Η Χεζμπολάχ συμπεριφέρεται σαν να θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον περιφερειακό πόλεμο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ «το συμφέρον του Λιβάνου και όλου του λαού του Λιβάνου είναι να μείνει μακριά από τις περιφερειακές συγκρούσεις», δήλωσε ο Νασάρ στο CNN.

Ο Λίβανος πρέπει να αποτελεί «πρότυπο ειρήνης για τον κόσμο», είπε ο Νασάρ, και όχι «να παρασύρεται στους πολέμους των άλλων».