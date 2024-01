Υεμένη: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν πύραυλο των Χούθι

Σε αεροπορικά πλήγματα προχώρησαν οι αμερικανικές δυνάμεις το Σάββατο (20/1) εναντίον αντιπλοϊκού πυραύλου των Χούθι o οποίος στόχευε τον Κόλπο του Άντεν και ήταν έτοιμος προς εκτόξευση, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έκριναν ότι ο πύραυλος συνιστούσε απειλή για τα εμπορικά σκάφη και τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή και κατά συνέπεια τον έπληξαν και τον κατέστρεψαν, σε αυτοάμυνα» ανέφερε η Centcom σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missile



As part of ongoing efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels, on Jan. 20 at approximately 4 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted airstrikes against a Houthi… pic.twitter.com/NYWPHyf7qN