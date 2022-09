Σκηνικό Κριμαίας με πιέσεις και απειλές

Οι κάλπες των δημοψηφισμάτων έχουν ανοίξει στις υπό ρωσική κατοχή περιοχών της Ουκρανίας για τα δημοψηφίσματα - εξπρές που εξήγγειλαν οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές σε μια προσπάθεια να προλάβουν τις πολεμικές εξελίξεις της αντεπίθεσης των ουκρανικών στρατευμάτων.

Ρωσικά μέσα μεταδίδουν ότι η ψηφοφορία ξεκίνησαν σε Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια με καταγγελίες ότι οι Ρώσοι πιέζουν τους ντόπιους να πάνε να ψηφίσουν και να φύγουν από τις περιοχές.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι κατακτητές δημιουργούν ένοπλες ομάδες που πηγαίνουν σε σπίτια και εξαναγκάζουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν στο αποκαλούμενο δημοψήφισμα»,ανέφερε σε ανάρτηση του στο Telegram ο δήμαρχος του Λουχάνσκ, Σεργκέι Χαιντάι.

Πρόσθεσε δε ότι σε μερικές επιχειρήσεις όσοι δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα απολύονται αυτόματα από τη δουλειά τους.

Ομάδες φίλα προσκείμενες στους Ρώσους έχουν φτάσει στο σημείο να τοποθετούν έξω από τα σπίτια ηχεία που καλούν τους πολίτες να βγουν για να ψηφίσουν ακόμα και στο κατώφλι τους.

An atmosphere of totalitarianism in occupied #Donetsk.



Loudspeakers declare "The electoral commission is ready to accept your votes right outside your home". pic.twitter.com/RmT6rPR5P4