WSJ: Ο Τραμπ θα τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν - Θα επιβραβεύσει άλλες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ένα σχέδιο ευρείας αναδιάταξης αμερικανικών δυνάμεων εντός του ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας να ασκήσει πίεση σε συμμάχους που, κατά την εκτίμησή της, δεν στήριξαν επαρκώς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη σύγκρουση με το Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, το υπό εξέταση σχέδιο προβλέπει μετακινήσεις στρατευμάτων από χώρες που κρίθηκαν «μη συνεργάσιμες» προς εκείνες που επέδειξαν σαφέστερη πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις ωφελημένες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διαφοροποιείται αισθητά από παλαιότερες τοποθετήσεις του Τραμπ περί πλήρους αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, ένα ενδεχόμενο που απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου και, συνεπώς, δεν μπορεί να υλοποιηθεί μονομερώς. Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας, ωστόσο φαίνεται να κερδίζει έδαφος εντός της κυβέρνησης και να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές του Λευκού Οίκου για την αναπροσαρμογή των σχέσεων με Ευρωπαίους συμμάχους.

Το ζήτημα αναδεικνύει τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ Ουάσινγκτον και ευρωπαϊκών πρωτευουσών μετά την απόφαση για στρατιωτική εμπλοκή κατά του Ιράν. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι «γύρισε την πλάτη» στον αμερικανικό λαό, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ επωμίζονται το κύριο βάρος της άμυνας των συμμάχων. Παράλληλα, προανήγγειλε «ειλικρινή και ευθεία» συνομιλία του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν περίπου 84.000 στρατιώτες στην Ευρώπη, με τις βάσεις τους να αποτελούν κρίσιμους κόμβους για παγκόσμιες επιχειρήσεις και να συμβάλλουν σημαντικά στις οικονομίες των χωρών υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι της Ρωσίας. Παρά την άρνηση του Λευκού Οίκου να σχολιάσει επισήμως το σχέδιο, παραμένει ασαφές ποιες χώρες θα επηρεαστούν άμεσα.

Ωστόσο, εντάσεις έχουν ήδη καταγραφεί. Η Ισπανία αρνήθηκε τη χρήση του εναέριου χώρου της, ενώ η Γερμανία δέχθηκε επικρίσεις για τη στάση της. Η Ιταλία και η Γαλλία επέβαλαν επίσης περιορισμούς στη χρήση βάσεων.

Αντιθέτως, χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα αναμένεται να ενισχυθούν στρατιωτικά, καθώς θεωρούνται πιο συνεπείς σύμμαχοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος αμερικανικών βάσεων, ιδίως σε χώρες που προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον.

