Σάλος στην Αλβανία

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα καταγράφεται από κάμερα να σπρώχνει μια γυναίκα δημοσιογράφο μετά τις δηλώσεις του και να απομακρύνεται υπό πλήρη αδιαφορία για την ενέργειά του.

Χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του το Γυναικείο Ινστιτούτο για την Ελευθερία του Τύπου (WIFP) αναφέρει «Η Women Freedom Press καταγγέλλει την επιθετικότητα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα προς την Αμπρόζια Μέτα. Είναι απαράδεκτο να σπρώχνεις έναν δημοσιογράφο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηγέτης δείχνει περιφρόνηση προς τον επικριτικό Τύπο. Στεκόμαστε στο πλευρό του Μέτα και απαιτούμε ο Ράμα να ζητήσει συγγνώμη και να συμπεριφέρεται στους δημοσιογράφους με σεβασμό».

#Albania : Women Press Freedom denounces PM Edi Rama's aggression towards #AmbroziaMeta . It is unacceptable to push a reporter. Not the first time the leader has shown contempt toward critical press. We stand with Meta & demand Rama apologizes & treats journalists with respect. pic.twitter.com/nvYqI6BByD

«Η άρνηση και η αποφυγή του πρωθυπουργού για μια συγκεκριμένη απάντηση συνοδεύτηκε από εκφοβιστική γλώσσα και παραβίαση της δεοντολογίας, μέχρι και παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας της δημοσιογράφου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δημοσιογράφων στην Αλβανία.

Ο σάλος που προκλήθηκε ανάγκασε τον Έντι Ράμα λίγες ώρες αργότερα σε ανάρτησή του να προβεί σε ένα... συγγνώμη με ερωτηματικό, μετά από το «απεχθές ψέμα», όπως αποκαλεί τις κατηγορίες εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι απάντησε υπομονετικά σε όλες τις ερωτήσεις και πως έφυγε μετά από ένα «φιλικό αντίο».

Apologies?!



Apologies following a completely abhorring lie while everything is in video and a dozen of journalists, and cameramans as well are eyewitnesses of the simple truth that not only there was anything near to an agression, but all questions were answered patiently… pic.twitter.com/iqH3xE7SMl