Τζόνσον: Συγχαίρει τον Σούνακ για «αυτή την ιστορική ημέρα»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε σήμερα τα συγχαρητήριά του στον πρώην υπουργό του επί των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ για την ανάληψη εκ μέρους του της πρωθυπουργίας αυτή την «ιστορική», όπως την χαρακτήρισε, ημέρα.

«Συγχαρητήρια στον @RishiSunak αυτή την ιστορική ημέρα, είναι η στιγμή για κάθε Συντηρητικό να προσφέρει την πλήρη και εγκάρδια υποστήριξή του στο νέο πρωθυπουργό μας», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.