Τσαβούσογλου κατά Μπάιντεν: Πολιτικός τσαρλατάνος - Διαστρεβλώνει την ιστορία για την Αρμενία

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου καταδίκασε τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Μπάιντεν για τα γεγονότα του 1915, δηλαδή για τη Γενοκτονία των Αρμενιών, λέγοντας: «Ακόμα μια προσπάθεια πολιτικών τσαρλατάνων να διαστρεβλώσουν την ιστορία»

Yet another attempt by political charlatans to distort history!



Politically-driven statements cannot change the facts.



Those intentionally insisting on their mistakes are destined to be remembered as hypocrites.



No one shall dare to lecture us on our history. #1915events